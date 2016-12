Napoli, pressing su Vrsaljko: pronta offerta più alta

La minaccia Atletico incombe e allora il Napoli va in pressing su Vrsaljko . Il club azzurro ha già raggiunto un accordo con il Sassuolo per il laterale croato sulla base di 15 milioni di euro più bonus (nella trattativa potrebbero essere inseriti anche altri giocatori) ma c'è da convincere il giocatore. De Laurentiis è pronto a rilanciare sull'offerta, che può arrivare a 1,5 milioni più bonus. I Colchoneros avrebbero proposto 2 milioni.

L'incontro, avvenuto sabato mattina all'Hotel Melìa di Milano, sede del ritiro Champions dell'Atletico, tra l'agente di Vrsaljko, Giuseppe Riso, e i dirigenti dei Colchoneros, non ha lasciato affatto indifferente il Napoli. Che ha deciso di preparare l'affondo per il terzino, cui gli spagnoli avrebbero proposto un contratto di 2 milioni di euro all'anno più bonus per quattro anni proprio il compenso richiesto dal giocatore. Il ds azzurro Giuntoli è al lavoro proprio per avvicinarsi alle richieste del croato, prima della sua partenza per gli Europei in Francia. Il punto di incontro - scrive 'Il Mattino' - può essere a 1,7 milioni. La prima alternativa si chiama Widmer dell'Udinese.