Napoli, pressing per Klaassen: si attende il sì del giocatore

Accelerata sull'asse Napoli-Ajax per Davy Klaassen . L'olandese resta uno dei principali obiettivi del mercato azzurro e il pressing del club di De Laurentiis si è intensificato per chiudere l'affare. I Lanceri hanno fatto sapere che il giocatore può essere ceduto, ma per ora la differenza tra richiesta e offerta è ancora distante (15/20 milioni contro i 12 offerti dal Napoli ). Intanto Guintoli ha incontrato l'agente di Klaassen per trovare un'intesa su un contratto di 5 anni.

Stando ai ben informati, la trattativa ormai è partita. Si tratta solo di verificare il reale interesse del centrocampista per il progetto azzurro e limare le pretese dell'Ajax. Tramite il suo procuratore, Klaassen ha chiesto una settimana di tempo per valutare anche le offerte provenienti dalla Premier e prendere una decisione. Una volta ottenuto il via libera del giocatore, a Castel Volturno partirà il blitz ad Amsterdam per chiudere l'affare.



Tra richiesta e offerta, al momento, ballano ancora dai 3 agli 8 milioni. Una cifra in realtà in parte ampiamente colmabile attraverso i soliti bonus di rendimento. A patto ovviamente che Klaassen dica sì a Giuntoli e voglia confrontarsi con la Serie A. Dopo il lungo corteggiamento invernale, dunque, per il passaggio del capitano dell'Ajax al Napoli siamo al momento cruciale. Nel giro di una settimana potrebbe decidersi tutto. Per la gioia di Sarri.