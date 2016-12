Napoli, preso Zielinksi: domani le visite. Tutto fatto per Rog

Piotr Zielinski sarà un nuovo giocatore del Napoli. C'è l'accordo con l'Udinese per il ventiduenne centrocampista polacco. Domani farà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al nuovo club per 5 anni. All'Udinese 15 milioni più Zuniga, che è stato già girato al Watford. Dopo Giaccherini, Tonelli e Milik è il quarto rinforzo per Sarri. Ma la campagna acquisti non si ferma: ad un passo anche Rog.