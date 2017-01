NAPOLI, PREMIER E MONCHENGLADBACH SU GABBIADINI

Piovono offerte dalla Premier League per Manolo Gabbiadini. Nella giornata di lunedì il Southampton si sarebbe spinto fino ai 16 milioni per portare il giocatore in Inghilterra, cifra considerata troppo bassa dal Napoli che non scende sotto i 25. Oltre ai Saints, Gabbiadini piace anche a Leicester, West Bromwich e Watford, con la squadra di Walter Mazzarri meta preferita dall'attaccante. Spunta nelle ultime ore anche un interessamento del Borussia Monchengladbach.