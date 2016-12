Napoli: piace Camacho, per Darmian è dura

11:36 - Movimenti in casa Napoli. Dopo gli acquisti di Gabbiadini e Strinic, il ds Bigon è alla ricerca di un centrocampista e di un esterno. Per il primo ruolo è tornato di moda il nome di Ignacio Camacho. E' un regista classe '90 del Malaga che piace molto anche all'Inter. La sua valutazione si aggira sui 10 milioni. Per il ruolo di vice-Maggio, invece, si punta su Darmian. Uno scambio con Zapata convincerebbe anche il Torino.

In realtà i granata non ha anno alcun interesse a cedere il nazionale in cambio di contropartite tecniche, soprattutto nel mercato di gennaio. Ma di fronte a un inserimento nella trattativa di Duvan Zapata farebbero un'eccezione. L'attaccante colombiano fa gola a mezza Serie A ma il Napoli al momento non considera l'ipotesi di lasciarlo andare. In quel caso, infatti, bisognerebbe cercare un altro attaccante per sostituirlo e il tempo per sperimentare non è molto. Sempre davanti è venuta fuori nelle ultime ore la voce Lavezzi. Si tratta più che altro di una suggestione, perché i partenopei non sembrano in grado di pagare al Pocho i 4 milioni di euro di contratto che al momento gli garantisce il Psg.

A centrocampo, come detto, si parla di Camacho. Il nome dello spagnolo è stato accostato anche all'Inter. Dieci milioni sono una cifra consistente, che il Napoli potrebbe permettersi solo dopo la cessione di Inler. Se lo svizzero dovesse salutare, allora ci sarà spazio per un altro centrocampista con le stesse caratteristiche.