Napoli-Pescara, c'è l'accordo per Lapadula

Il Napoli è ormai vicino a Lapadula , l'attaccante del Pescara . Il giocatore è conteso dal Genoa , ma Aurelio De Laurentiis si è deciso a sbaragliare la concorrenza. C'è una intesa di massima con il Pescara sulle cifre: 9 milioni più 2 di bonus. C'è anche l'accordo con il giocatore per un contratto di 4 anni. Il presidente dei partenopei sta definendo i dettagli con Daniele Sebastiani e nella trattativa potrebbe rientrare anche Verre.

Il Napoli acquisterebbe il giocatore dall'Udinese, per poi lasciare in prestito al Pescara. Inoltre, si sta parlando anche di Caprari, Zampano e Vitturini, che resterebbero comunque in Abruzzo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.