Napoli, Perisic: "Grande feeling con questa città, mi piacerebbe giocare qua" 

11:23 - Suo il gol del pareggio del Wolfsburg. Inutile per i tedeschi, prezioso per il suo score personale. Ivan Perisic, il migliore dei suoi contro il Napoli, attaccante già nel mirino degli azzurri, punta che strizza ora l'occhio all'Italia: "Ho un feeling speciale con questa città - ha dichiarato a radio Kiss Kiss Napoli - ora sto bene in Germania ma nel futuro tutto è possibile. Venire qui mi piacerebbe: mai dire mai per un mio futuro trasferimento".

ECCO IL TESTO INTEGRALE DELL'INTERVISTA A KISS KISS NAPOLI

Innanzitutto, Ivan, complimenti per la tua prestazione al San Paolo. Al di la della qualificazione, hai dimostrato ancora una volta di essere in gran forma e di avere un gran sinistro.

"Grazie per i complimenti. E' vero, con i miei compagni abbiamo giocato una buonissima partita al San Paolo ma non è bastato. La partita di andata a Wolfsburg ha condizionato il discorso qualificazione ed è per questo che adesso siamo fuori dall'Europa League".



Abbiamo intervistato nel corso del tempo il tuo procuratore, Tonci Martic, il quale più volte ha detto che hai un feeling speciale con la città di Napoli.

"Certo, è così. Sono originario di Spalato e le due città sono davvero molto simili sotto diversi punti di vista. C'è lo stesso clima, lo stesso tempo, la gente è calorosa e innamorata della squadra del cuore, con la quale hanno un feeling unico. A Napoli si respira una grande atmosfera, la città è grandiosa, così come la società Napoli è un grande club. Ho ancora due anni di contratto con il Wolsfburg e ad oggi sono felice in Germania, in futuro vedremo cosa potrà accadere. Non si sa mai cosa può riservare il domani, mai dire mai per un mio trasferimento al Napoli. Vedremo, tutto è possibile".



Al di la della situazione contrattuale, dunque, mi sembra di capire che ti piacerebbe un giorno giocare nel Napoli. Magari il prossimo anno con la Champions League.

"Parlando del presente, posso dire che sono felice in Germania. Inoltre, credo che il Wolfsburg il prossimo anno parteciperà alla Champions League. Ma nella vita, e soprattutto nel calcio, le cose vanno veloci e possono cambiare rapidamente. Perfino nei prossimi giorni potrei cambiare club, ma al momento la mia testa è concentrata per il finale di stagione con il Wolfsburg dopo una stagione ben disputata. Vedremo cosa mi riserverà il futuro".



Chi vincerà l'Europa League?

"Tra le semifinaliste, credo che Napoli e Siviglia siano sulla carta le due favorite per alzare il trofeo. Entrambe giocano un ottimo calcio nelle competizioni che sono chiamate ad affrontare. Ma il Napoli ha qualcosa in più e ritengo che la squadra di Benitez abbia le carte in regola per vincere in finale".