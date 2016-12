Napoli, per la difesa è molto vicino Martin Caceres

La prima è una trattativa più che avviata. La seconda un'idea appena abbozzata ma che potrebbe presto tradursi in qualcosa di molto concreto. Martin Caceres è vicino al Napoli, tanto vicino che già si ipotizzavano le visite mediche per la giornata di domani. In realtà il tutto è stto posticipato, ma i contatti con Fonseca, agente dell'ex juventuno ora svincolato, proseguono. Matteo Darmian è invece il nome che piùsolletica la fantasia di Sarri.

Ai margini - per ora almeno - del progetto Manchester United disegnato da Mourinho, Darmian potrebbe così presto diventare qualcosa di più di una semplice idea. Il club di De Laurentiis è pronto ad avviare i contatti con la dirigenza inglese, per capire se in effetti ci sono margini concreti di trattativa. Margini invece amplissimi per Caceres, come detto: manca ancora l'accordo economico, ma l'intesa sembra veramente vicina. In questi giorni, il calciatore si sta allenando a Como e attende che si definiscano i contorni dell'operazione.