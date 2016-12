Napoli, per l'attacco idea Gabbiadini

16:38 - E' Manolo Gabbiadini il nome nuovo che circola a Castel Volturno per sostituire l'infortunato Lorenzo Insigne. L'attaccante della Sampdoria è infatti finito nel mirino del Napoli, che a gennaio sembra intenzionato a dare l'assalto alla punta blucerchiata e regalare a Benitez un'altra arma micidiale in attacco. Gabbiadini piace molto al tecnico azzurro e sarebbe perfetto per il suo 4-2-3-1. I primi contatti sono già stati avviati.

"L'infortunio capitato a Insigne ci spinge a muoverci sul mercato: ma sarà un’operazione mirata, non compreremo per il gusto di farlo", aveva dichiarato Bigon, anticipando l'intenzione di voler puntare su giocatori di qualità e utili al progetto. Finora i nomi caldi per colmare il vuoto sulla sinistra, sono stati quelli di Perisic e Carlos Vela e Salah del Chelsea.



Ma l'idea Gabbiadini piace molto all'ambiente partenopeo. L'attaccante blucerchiato ha grande seguito a Napoli e già due anni fa stava per arrivare all'ombra del Vesuvio. Allora si inserì la Juventus e l'affare sfumò, ma ora la situazione è molto diversa, il giocatore è pronto per una big e potrebbe essere l'uomo giusto per lanciare la corsa alla vetta del Napoli. Benitez ci spera. I tifosi anche.

LE PAROLE DI OSTI E PAGLIARI

E sulla situazione di Manolo Gabbiadini sono intervenuto a radio Kiss Kiss Napoli il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti e il procuratore del giocatore Silvio Pagliari. "Il mercato reale dice che nessuno dei nostri campioni si muoverà da Genova" ha dichiarato il dirigente blucerchiato. "La Samp non intende indebolirsi e resterà così com'è. Se vogliamo raggiungere determinati obiettivi non possiamo cedere nessuno. Nel calcio è vero che mai dire mai, ma noi vogliamo rimanere nella parte sinistra della classifica". Una chiusura di circostanza, esattamente come le dichiarazioni di Pagliari: "Gabbiadini? La sua situazione è chiara. Manolo è in comproprietà con la Juventus, si trova bene a Genova, ma le due società decideranno. Quest'anno la Samp sta crescendo, fino alla fine darà filo da torcere a tutti".