E' una questione di ore l'ufficialità del passaggio di Manolo Gabbiadini al Southampton. L'attaccante ormai ex Napoli - c'è già l'accordo tra le parti - sta svolgendo in queste ore le visite mediche con il club inglese cui seguirà la firma del contratto. Giornata molto intensa e particolare,invece, per El Kaddouri: andrà all'Empoli per 1,5 milioni, contratto fino al 2020.