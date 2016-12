Napoli, pace fatta tra Benitez e Higuain: ma il futuro del Pipita resta incerto

Sostituzione punitiva? Lite? Rottura? Di certo, senza voler esasperare i termini di un confronto che sicuramente c'è stato nel convulso post-Juve, uno scambio di vedute. Tra persone che comunque si stimano e che di conseguenza possono anche affrontarsi a muso duro senza sminuire la reciproca considerazione. Ecco perché la foto della stretta di mano tra Benitez e Higuain di questa mattina a Castelvolturno ha poco di artefatto.



Insomma, una scena che per quanto a beneficio di teleobiettivi vuole essere ed è sincera: mancano novanta minuti, con la Lazio, gli ultimi novanta minuti di Rafa come tecnico del Napoli - salvo una retromarcia al momento non immaginabile - e il mesaggio che ne scaturisce è quello di un gruppo - l'allenatore e il leader a rappresentarlo - che al futuro vuole incominciare a pensare da settimana prossima.



Futuro che invece, per forza di cose, la società ha già iniziato ad affrontare. Futuro che riguarda la guida tecnica - e tutto il discorso panchina che ne consegue - e che inevitabilmente tocca anche i punti cardine della squadra, partendo proprio da Higuain. Resta? Anche senza Champions? E l'Atletico Madrid? La corte di Diego Simeone? Tutti temi caldi su cui il Napoli vuole vederci chiaro e intende farlo incontrando il fratello-agente del Pipita. Già questa settimana. Con la volontà ovviamente di continuare assieme. Altrimenti, come successo con Lavezzi prima e Cavani poi, si volterà pagina. Con 50 milioni di euro, nel caso, da reinvestire.