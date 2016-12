Napoli, offerti 25 mln alla Juve per Rugani

Il mercato del Napoli è in fermento e sulla scrivania del ds Giuntoli da qualche tempo stanno passando nomi di diversi centrocampisti da valutare per Sarri . Il tecnico vuole un rinforzo importante in mezzo e se il sogno rimane Vecino della Fiorentina, c'è da registrare un ritorno di fiamma per Soriano della Sampdoria. Per il blucerchiato però Ferrero non farà sconti. Le alternative non mancano: Poli, Xhaka e Cristante. In difesa ci sono Rugani e Maksimovic.

Ma andiamo con ordine. Nelle ultime ore il Napoli ha offerto 25 milioni di euro alla Juventus per Rugani, ma i bianconeri hanno rifiutato l'offerta. Allora il primo nome sulla lista del direttore sportivo partenopeo è sempre Matias Vecino, centrocampista uruguaiano della Fiorentina esploso proprio nell'Empoli di Sarri al scorsa stagione. De Laurentiis è disposto a spendere una cifra importante, ma resta da convincere - e non è impresa semplice - la società toscana. Ecco perché non è tramontata, anzi è tornata di moda, la trattativa per Soriano. Il centrocampista blucerchiato è stato a un passo dal trasferirsi al Napoli la scorsa estate, ma ha diversi estimatori come Milan e Borussia Dortmund che non abbassano il costo del cartellino. Al resto ci pensa il presidente Ferrero che di fare sconti per un suo gioiello non ha alcuna intenzione.



Piste più fredde portano al milanista Poli mentre è complicato pensare all'arrivo di Granit Xhaka già a gennaio. Lo svizzero del Moenchengladbach ha dato il suo consenso al trasferimento, che con ogni probabilità si farà a giugno, ma le pretese del club tedesco sono di 15 milioni di euro. Un po' troppo in inverno. Nel mirino ci sono anche altri giovani talenti come André Gomes del Valencia, Davy Klaassen dell'Ajax e Markus Henriksen dell'AZ, ma restano discorsi tortuosi da imbastire in corsa.



Per il ruolo da vice-Higuain, infine, c'è qualcosa più di un pensiero per Ciro Immobile, ma per il momento una trattativa non è stata ancora imbastita. Di certo però c'è il gradimento del giocatore del Siviglia: "Il Napoli? Vestire questa maglia sarà sempre il mio sogno perché è la squadra per la quale faccio il tifo. A Siviglia però sto molto bene - ha dichiarato a radio Kiss Kiss - la valuto come un'esperienza positiva. Vediamo cosa accadrà a gennaio". In difesa piace sempre Maksimovic del Torino.



CHI PUO' ARRIVARE

Soriano c (Sampdoria), Vecino c (Fiorentina), Xhaka c (Moenchengladbach), Immobile a (Siviglia), Maksimovic d (Torino)



CHI PUO' PARTIRE

Henrique d (Fluminense), Gabbiadini a (Sampdoria o Bologna)