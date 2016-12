Napoli: offerti 18 milioni al Toro per Maksimovic

Il Napoli non si arrende: vuole Nikola Maksimovic . Lo ha sempre voluto, fin dall'estate scorsa. E ora Aurelio De Laurentiis fa sul serio. Il club partenopeo ha presentato un'offerta da 18 milioni di euro , dimostrando di non lasciarsi intimorire dall'infortunio che ha tenuto fuori il giocatore per alcuni mesi. Adesso Urbano Cairo vacilla e tratta sui bonus per cercare di avvicinarsi ai 25 milioni richiesti inizialmente. Sarri aspetta il suo rinforzo.

Il difensore aveva rinnovato il contratto con i granata firmando un accordo fino al 2020. E' la prima volta che Cairo apre a una trattativa. Il Napoli crede nel giocatore e lo sta dimostrando con i fatti, dopo un timido tentativo con la Juventus per arrivare a Rugani (ma Beppe Marotta non ha nessuna intenzione di cederlo). Si prospetta una trattativa intensa, ma De Laurentiis è pronto.



In contemporanea si lavora anche per il centrocampo. Valdifiori ed El Kaddouri potrebbero lasciare il Napoli. L'ex Empoli piace al Torino (e chissà se rientrerà nell'affare Maksimovic), mentre El Kaddouri è vicino all'Atalanta. Il suo passaggio al club bergamasco spianerebbe la strada a Grassi per giugno. Il giocatore era già stato chiesto dal Milan, ma l'offerta rossonera è stata rifiutata. In uscita bisogna stare attenti a Gabbiadini, infelice a Napoli. L'attaccante vuole cambiare aria per non perdere la Nazionale ed Euro 2016.