NAPOLI: OBIETTIVI PERIN E BENATIA

Secondo quanto riporta calciomercato.it, il Napoli starebbe pensando di rinnovare il reparto difensivo. I primi nomi sulla lista dei partenopei sono quelli di Mattia Perin e Medhi Benatia. Il portiere del Genoa prenderebbe il posto da titolare con Pepe Reina che farebbe da chioccia. Il difensore non verrà riscattato dalla Juventus e dovrebbe tornare al Bayern Monaco al termine della stagione, con il Napoli pronto ad andare a trattare con il club bavarese per riportarlo in Italia.