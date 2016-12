Napoli, mercato: occhi puntati su Cerci e Ayew

10:57 - Napoli scatenato dopo l'infortunio di Insigne. Il ko di "Lorenzo il Magnifico" ha infatti aperto nuovi scenari di mercato a Castel Volturno. Stando a Il Mattino, a gennaio alla corte di Benitez potrebbe arrivare in prestito dall'Atletico Madrid Alessio Cerci. Un colpo importante, che potrebbe rilanciare i partenopei nella lotta scudetto. Ma non è l'unica ipotesi: nel mirino anche Mpoku, Ayew e Perisic.

La pista che porta a Cerci è di quelle affascinanti. L'ex granata in Spagna non sta vivendo un grande momento e potrebbe tornare in Serie A per dimostrare tutto il suo valore a Napoli, una piazza a caccia di giocatori di qualità e carattere. Per puntare in alto e dare battaglia a Roma e Juventus, Benitez ha bisogno di rinforzi esperti e dai piedi buoni. E Cerci sembra avere tute le caratteristiche necessarie per sostituire Insigne e per dare quel pizzico di estro e classe in più necessari per fare il salto di qualità. La formula giusta per farlo sbarcare a Napoli potrebbe essere quella del prestito oneroso, ma al momento il Mattino non dà ulteriori dettagli sulla trattativa con l'Atletico.



Per riempire il vuoto lasciato da Insigne, infatti, in lizza ci sono anche altri nomi. Al club di De Laurentiis piacicono infatti anche Paul-José Mpoku dello Standard Liegi e André Ayew del Marsiglia, ma in questi casi si parla di un trasferimento a titolo definitivo. L'idea Giaccherini è ancora tutta da valutare e potrebbe non portare a nulla. Nelle ultime ore prende sempre invce più piede la pista che porta a Ivan Perisic del Wolfsburg. Per Benitez c'è solo l'imbarazzo della scelta. A gennaio potrebbe arrivare un regalo molto gradito.