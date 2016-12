29 agosto 2015 Napoli, mercato live: Vecino, trattativa a oltranza Piace De Maio, Koulibaly verso la permanenza

ANDUJAR ALL'ESTUDIANTESÈ fatta per il passaggio di Mariano Andujar dal Napoli all'Estudiantes. Il portiere passa al club argentino in prestito con diritto di riscatto.

PREZIOSI: "DE MAIO RESTA AL GENOA"Enrico Preziosi, a Radio Kiss Kiss, smentisce la cessione di De Maio al Napoli: "Tutte sciocchezze. Non ho mai sentito De Laurentiis e non è arrivata alcuna offerta. A 48 ore dalla fine del mercato non si può certo vendere un calciatore per noi importante. Smentisco con forza ogni contatto con il Napoli. Non capisco come possano venir fuori alcune notizie, ogni volta mi meraviglio. Il calciatore è e resterà del Genoa, è concentrato e non ho alcuna intenzione di cederlo né oggi né lunedì".

VECINO, TRATTATIVA A OLTRANZA Vecino è il grande obiettivo per il centrocampo e Giuntoli sta continuando a trattare con la Fiorentina. Le parti sono un po' più vicine: gli azzurri offrono 7 milioni di euro, mentre i viola ne vogliono 10. Ma il Napoli può contare sull'accordo con il centrocampista uruguaiano. Prima dell'assalto decisivo, però, deve partire De Guzman.

KOULIBALY ORA PUO' RESTARE Koulibaly non è più sulla lista dei partenti. Il difensore francese sembra aver convinto Sarri e può addirittura partire titolare contro la Sampdoria.

DE MAIO, ADL CHIAMA PREZIOSIContinua il pressing del Napoli per De Maio. Per sbloccare la trattativa è intervenuto anche De Laurentiis, che ha chiamato Preziosi. Per il giocatore il Genoa chiede 7 milioni, i partenopei non vogliono invece andare oltre i 6 milioni.

DE GUZMAN, SI PROVA CON L'AMBURGO Il Napoli sta cercando di cedere De Guzman e ora ci prova con l'Amburgo dopo il rifiuto dell'olandese al Sunderland.

INCONTRO CON IL GENOA PER DE MAIOOggi è previsto un incontro tra Genoa e Napoli per parlare di Sebastian De Maio. Il giocatore è uno dei nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei.

IRA NAPOLI SU DE GUZMANTensione in casa Napoli. Una delle trattative aperte, in questi ultimi giorni di mercato, è quella relativa a Jonathan De Guzman. Il club partenopeo ha trovato da tempo l'accordo con il Sunderland, ma il centrocampista non è convinto della destinazione. Il ds Giuntoli è infuriato con il giocatore: De Guzman non ha ottimi rapporti con Advocaat, tecnico del club inglese.

GIARETTA, DS UDINESE: "HEURTAUX RIMANE"Il ds dell'Udinese, Cristiano Giaretta, ha chiarito la posizione su Heurtaux: "Posso ufficialmente annunciare che Thomas non si muoverà da Udine. Abbiamo voglia di fare un ottimo campionato e lui ci darà una mano. Contatti con il Napoli? Smentisco, non ho mai sentito il Napoli per Heurtaux ed è inutile che si continui a scrivere che sarà ceduto".

AGENTE RAFAEL: "RIMANE"Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'agente di Rafael ha fatto il punto della situazione: " "Ci sono state offerte da parte di alcuni club, ma nessuno ha trovato l'accordo con il Napoli - ha spiegato Cristiano Miller - A meno di sorprese rimarrà in azzurro".

IL TORINO DICE NO A 16 MLN PER MAKSIMOVIC Niente Maksimovic per il Napoli. Il Torino, nei giorni scorsi, ha rifiutato un'offerta di 16-18 milioni di euro. Il ds Petrachi ha confermato: "Non lo vendiamo".

CHIESTO VECINO ALLA FIORENTINASarri è pronto a riabbracciare Matias Vecino. La Fiorentina ha chiesto 12 milioni più bonus per il centrocampista uruguayano. De Laurentiis ci sta pensando.

LEVERKUSEN SU KOULIBALYIl Bayer Leverkusen ha bussato alla porta del Napoli per Kalidou Koulibaly. Per il difensore i tedeschi sono pronti a offrire 12 milioni di euro.

GHOULAM: NAPOLI E INTER TRATTANOIl Napoli sta trattando con l'Inter per Ghoulam. Il club nerazzurro ha offerto 8 milioni + 2 di bonus. Il club azzurro ne chiede due in più.

DE GUZMAN: ULTIMATUM DEL SUNDERLANDOre caldissime per il Napoli. Il nodo è de Guzman. Il giocatore è a Milano. Il Sunderland è disposto ad aspettare solo qualche ora e poi lascerà perdere questa pista, con il club azzurro che a quel punto perderà un'entrata di 5 milioni.