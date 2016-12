Napoli, mercato live: Vargas all'Hoffenheim

24 agosto 2015 Napoli, mercato live: Vargas allʼHoffenheim Ufficiale il trasferimento. Un tentativo per Vecino, ma la Fiorentina dice no

LEMINA PER IL CENTROCAMPOIl Napoli pensa a Mario Lemina per rinforzare il centrocampo. In serata ci sono stati alcuni contatti tra il club partenopeo e il Marsiglia, il giocatore interessa anche alla Juve.

VARGAS ALL'HOFFENHEIM: E' UFFICIALEEdu Vargas è ufficialmente un nuovo attaccante dell'Hoffenheim. Ad annunciarlo il club tedesco. "Ho accettato quest'avventura perchè ii tifosi sono incredibili, gli stadi caldissimi, ma soprattutto perchè ho voglia di mettere in mostra le mie qualità in uno dei migliori campionati del mondo", ha detto il cileno attraverso il sito ufficiale del Hoffenheim.

KOULIBALY: SOUTHAMPTON O NORWICHKoulibaly sta per dire addio al Napoli. Il difensore andrà in Premier League: su di lui Southampton e Norwich. Il costo è di 10 milioni di euro.

DE GUZMAN-BOURNEMOUTH: ATTESA OGGI LA RISPOSTAE' attesa oggi la risposta di De Guzman al Bournemouth. L'intesa con il Napoli è stata trovata sulla base di un prestito da un milione di euro con riscatto fissato a 6 milioni.

ALTRO TENTATIVO PER VECINOC'è da digerire la sconfitta al debutto contro il Sassuolo, ma al Napoli continuano a lavorare per Vecino. Già offerti 10 milioni alla Fiorentina, ma nelle prossime ore ci sarà un altro tentativo per il giocatore che tanto piace a Maurizio Sarri.

ALTRO TENTATIVO PER SALAIl Napoli ha tentato un nuovo assalto a Jacopo Sala. La società di De Laurentiis ha offerto un contratto da 800mila euro a stagione al giocatore, che ha però rifiutato. Sala aspetta sempre la chiamata dell'Inter.

IL NAPOLI VUOLE LUCAS SILVAIl Napoli sta puntando per Lucas Silva, centrocampista brasiliano in esubero nel Real Madrid. I partenopei hanno già intensificato i contatti con l'entourage del giocatore. Alle Merengues verrà chiesto un prestito.

WIDMER-HEURTAUX, SI TRATTAL'Udinese è pronta a trattare la cessione dI Widmer e Heurtaux con il Napoli. Lo riferisce il portale udineseblog.it. La valutazione dell'esterno destro è di 10 milioni, per il centrale francese servono 7 milioni. E Pozzo non ha nessuna intenzione di svendere i due giocatori. Il club azzurro punterebbe invece per il prestito con riscatto obbligato.

GIUNTOLI A VERONA PER SALAIl ds del Napoli, Giuntoli, ha seguito la sfida del Bentegodi tra Verona e Roma e, in particolare, ha osservato con attenzione Sala, giocatore che piace a Sarri e che è già nel mirino dell'Inter

SARRI: "IL MERCATO MI INTERESSA POCO"Sarri non ha voluto parlare di mercato alla viglia del debutto in campionaot col Napoli. "Il mercato mi interessa relativamente e i giornali li leggo poco, preferisco il televideo. Ho visto un mercato efervescente con alcuni colpi importanti", ha detto l'allenatore azzurro.

BAZOER E' IL NOME NUOVOCon gli addii di Inler e quello sempre più probabile di De Guzman, il Napoli sonda il terreno per Riechedly Bazoer, il giovanissimo olandese classe '96 dell'Ajax.

VECINO PER IL CENTROCAMPOSu indicazione di Sarri, il Napoli ha chiesto Matias Vecino alla Fiorentina. Per il classe 1991, allenato dal tecnico a Empoli, gli azzurri hanno messo sul piatto 10 milioni di euro, ma per il momento è arrivato un "no" da parte dei toscani.

PER LA DIFESA C'E' OIKONOMOUDopo la prima giornata di campionato la dirigenza azzurra ripartirà alla caccia di un difensore centrale. Uno degli obiettivi primari è Oikonomou, difensore del Bologna. Sullo sfondo anche Heurtaux