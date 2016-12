12 agosto 2015 Napoli, mercato live: tutto su Maksimovic Cʼè già lʼaccordo con il serbo: al Torino offerti 12+2 milioni. Inler al Leicester City

INLER: FATTA COL LEICESTERGokhan Inler è a un passo dal Leicester. Il centrocampista del Napoli doveva decidere la sua prossima destinazione e pare abbia scelto la squadra inglese guidata da Claudio Ranieri.

PIACE SORIANODe Guzman verso il Marsiglia, Inler in partenza (Leicester o Turchia), El Kaddouri di troppo. Se tutte e tre le cessioni dovessero concretizzarsi, Sarri chiederà un altro centrocampista. L'idea è quella di sfruttare la carta El Kaddouri per arrivare a Soriano della Samp: il marocchino piace a Zenga.

L'OFFERTA PER MAKSIMOVICIl reparto difensivo preoccupa Sarri. L'arrivo di Chiriches non ha stoppato la caccia al centrale. In cima alla lista dei desideri dell'allenatore c'è sempre Maksimovic. Il Torino però fa muro, da tempo, chiedendo oltre 20 milioni. De Laurentiis è pronto a formulare un'offerta ufficiale: 12 milioni + 2 di bonus. Con il giocatore c'è già l'accordo.



DOPPIA OFFERTA PER DE GUZMANIl Marsiglia avrebbe fatto due proposte De Guzman: 1.5 milioni per il prestito con diritto di riscatto a 4 o un acquisto a titolo definito a 5 milioni di euro. La palla passa al Napoli.

HENRIQUE PIACE AL BORDEAUXHenrique è un altro di quei giocatori che saluterà il Napoli. Nelle ultime ore il Bordeaux ha fatto un sondaggio per il difensore brasiliano. Il club partenopeo chiede 3 milioni. Per Henrique si era fatto avanti anche il Cruzeiro.

INLER, ORMAI E' ADDIOLe prossime 24 ore saranno decisive per il futuro di Inler. Il Leicester è in prima fila e Claudio Ranieri lo chiama tutti i giorni. In Premier c'è anche il West Ham più defilato. Ma attenzione anche a Schalke, che offre 7 milioni, e Besiktas.

ASTA PER MAKSIMOVIC, SI INSERISCE ANCHE LA ROMA Su Nikola Maksimovic sta per scatenarsi una vera e propria asta. Il difensore del Torino resta la prima scelta per la difesa del Napoli ma Cairo ha già rifiutato un'offerta da 18 milioni di euro, perché si aspetta cifre sopra i 20 milioni (magari dalla Premier League). Intanto sul serbo è piombata anche la Roma che, forte dei soldi incassati per Romagnoli, ha liquidità anche se il Toro sta cercando di inserire nell'affare Ljajic come contropartita. Se saltasse Maksimovic, per il Napoli rimangono validi i nomi di Oikonomou e Juan Jesus.

MAIELLO CEDUTO ALL'EMPOLIIl Napoli ha pagato 1,5 milioni al Crotone per riacquistare il cartellino di Raffaele Maiello, che poi è stato girato all'Empoli in prestito biennale.

RMC: DE GUZMAN MERCOLEDI' FIRMA COL MARSIGLIADe Guzman al Marsiglia. Secondo quanto rivelato dall'emittente francese RMC, nelle prossime 48 ore il centrocampista del Napoli, che non era stato convocato per l'amichevole contro il Porto, si trasferirà al club francese a titolo definitivo. La fima del contratto è prevista per mercoledì.

INLER, COLLOQUI AGENTE-NAPOLIOre decisive per il futuro di Gokhan Inler. Il procuratore del giocatore, Dino Lamberti, è infatti a colloquio con i dirigenti del Napoli. Sul centrocampista svizzero ci sono in prima fila Schalke 04 e Leicester. Quest'ultimo ha offerto 6 milioni di euro ma l'agente dello svizzero ha chiesto una buonuscita al Napoli per accettare il club inglese e rifiutare quindi il corteggiamento del club tedesco, che offre 4 milioni.

INSIGNE-GIUNTOLI: SI PARLA DI RINNOVOIl ds del Napoli Giuntoli ha incontrato l'entourage e la famiglia di Lorenzo Insigne a Castelvolturno. L'intenzione è di proporre un rinnovo del contratto all'attaccante, ma è stato un incontro interlocutorio visto che non è una priorità.

L'ALTERNATIVA E' JUAN JESUSIl Napoli non molla la pista Juan Jesus. Il costo dell'operazione non sarebbe proibitivo: si parla di circa 10 milioni di euro, la metà dei 20 milioni che Cairo chiede per Maksimovic.