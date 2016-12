6 agosto 2015 Napoli, mercato live: tutto su Maksimovic, ma Ventura si irrita Gli azzurri hanno lʼaccordo con il giocatore ma ancora il Toro non lo molla. E il tecnico granata: "Situazione bizzarra"

INSIGNE, PROVE DI RINNOVOProve di rinnovo tra Insigne e il Napoli. L'agente dell'attaccante avrebbe incontrato poco fa Cristiano Giuntoli, il ds dei partenopei. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un altro incontro.

VENTURA, POLEMICA PER MAKSIMOVICSu Maksimovic arrivano le frasi di Giampiero Ventura, tecnico del Torino: "La situazione è bizzarra, la società ha affermato di non aver ricevuto offerte, quindi mi chiedo chi abbia parlato con il giocatore. Come sappiamo tutti si dovrebbe discutere con la società e non con il calciatore".

PRONTI A TUTTO PER MAKSIMOVICCon l'accordo con il giocatore in mano, il Napoli è pronto a stringere con il Torino per Maksimovic. Al momento la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia - 15+3 la proposta di De Laurentiis, 20 la richiesta - ma gli azzurri sono fiduciosi e potrebbero comunque anche rilanciare una volta incassati i soldi delle cessioni di Inler, De Guzman ed Henrique.

IN TRE PER INLERInler sembra ormai a un passo dalla cessione al Leicester anche se, nelle ultime ore, si sono fatte avanti per il giocatore svizzero almeno altre due squadre. Una è il Besiktas, destinazione che non sembrerebbe troppo gradita dal giocatore; l'altra è lo Schalke che, secondo il quotidino tedesco Kicker, sarebbe pronto a formulare la propria offerta. Anche il West Ham non ha nascosto il proprio interesse per il centrocapista azzurro

DE GUZMAN VERSO IL MARSIGLIA Potrebbe essere il Ligue 1 il futuro di De Guzman. Per il giocatore azzurro si è infatti fatto avanti il Marsiglia al momento con un sondaggio esplorativo per capire i margini di trattativa con il Napoli

GHOULAM: "CHIEDO RISPETTO""Il mio agente è mio fratello Samir Ghoulam, accompagnato da Jean Christophe Canot. Nessuna altra persona è autorizzata a parlare a mio nome e chiedo che questo venga rispettato", queste le parole su Twitter di Faouzi Ghoulam che ha fatto capire come non gradisca che vengano fuori voci sul suo futuro.

MAKSIMOVIC, MURO TOROIl Napoli vuole Maksimovic, ma il Torino non molla. De Laurentiis avrebbe proposto ai granata 15 milioni di euro più 3 di bonus per il serbo, con il quale ci sarebbe già l'intesa per il contratto, come riporta Il mattino (Maksimovic passerebbe da uno stipendio di 300mila euro annui a 1,5 milioni più bonus). Ma la società granata fa resistenza. Lo spiega il ds Petrachi: "Non abbiamo ricevuto alcuna offerta ufficiale per Maksimovic. La nostra idea, che è anche la sua, è che rimanga da noi per completare la sua maturazione. Se dovessimo ricevere un'offerta così importante, la prenderemo in considerazione". Il Toro chiede 25 milioni. Per Cairo, infatti, "Maksimovic vale Romagnoli".

ALTRA OFFERTA PER OIKONOMOUIl Napoli insiste per Marios Oikonomou del Bologna. La nuova offerta è la seguente: 4.5 milioni più il prestito di El Kaddouri. Il trequartista potrebbe piacere al club emiliano.