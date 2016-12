18 luglio 2015 Napoli, mercato live: Tutto fatto per Allan, stasera in ritiro Lunedì potrà esserci la presentazione del centrocampista

ALLAN STASERA E' ATTESO IN RITIROTutto fatto per Allan: il brasiliano potrebbe arrivare stasera in ritiro e lunedì potrà esserci la presentazione. Dopo settimane di trattative, il centrocampista potrà finalmente approdare alla corte di Maurizio Sarri.

IL VERONA DICE NO PER IONITAIl Napoli ha offerto 1,5 milioni di euro al Verona per Artur Ionita, ma i veneti al momento hanno rifiutato la proposta del club di Aurelio De Laurentiis. Al Verona attendono un rilancio dei partenopei.

AFFONDO PER BARTRAIl Napoli è pronto ad affondare il colpo per Bartra del Barcellona e lo farà subito dopo le elezioni presidenziali. L'alternativa rimane Maksimovic, ma il Torino ha rifiutato 15 milioni di euro.

L'AGENTE DI RUGANI: "NESSUNA OFFERTA DAL NAPOLI"L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha smentito un'offerta del Napoli per il giovane difensore appena arrivato alla Juve. "Non mi risultano super offerte per Rugani, so solo che il giocatore piaceva al Napoli e che la Juve lo vuole tenere. Devo essere ripetitivo e monotono: se davvero gli azzurri offrissero 22 milioni, io lo saprei. La verità è questa", ha detto a Radio Crc.

ALLAN-NAPOLI, A BREVE LA FIRMAManca poco per la firma di Allan con il Napoli. Nell'ora di pranzo, quando sembrava ci fosse stata l'ennesima frenata, sono stati ultimati i dettagli. Allan sta così per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dei partenopei.

LA ROMA DICE NO A 28 MLN PER ROMAGNOLIDopo aver rifiutato 25 milioni dal Milan, la Roma si è ripetuta con il Napoli. Aurelio De Laurentiis ha offerto 28 milioni per Romagnoli, ma i giallorossi hanno manifestato ancora una volta la volontà di tenerlo. Sabatini chiede 30 milioni.

ALLAN SI ATTENDE L'UFFICIALITA'Dopo l'incontro nella notte tra Napoli e Udinese si attende davvero la fine della telenovela sul brasiliano. A ore si attende l'ufficialità di Allan al Napoli. Così da iniziare la sua nuova avventura alla corte di Maurizio Sarri.

RAFAEL VICINO ALL'ADDIOCon l'arrivo di Gabriel dal Milan, è ormai vicino l'addio di Rafael al Napoli. Il giocatore piace in Premier League: su di lui ci sono Stoke City e Crystal Palace.

ALLAN A UN PASSO: VERTICE IN CORSO CON L'UDINESEStretta finale del Napoli per Allan, ormai a un passo dai partenopei. Nella sede dell'Udinese è in corso un incontro tra il d.s. azzurro Giuntoli e Gino Pozzo per definire i dettagli dell'operazione. E' presente anche Claudio Vagheggi, agente del brasiliano. L'affare potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.

L'AGENTE DI IMMOBILE: "SOGNAVA IL NAPOLI"L'agente di Ciro Immobile, Marco Sommella, ha svelato che il sogno dell'attaccante fresco di ingaggio al Siviglia era il Napoli. "Ciro ha espresso in più di un'occasione l'amore per Napoli, ma i messaggi non sono stati recepiti. Nessuna polemica, ognuno ha fatto le sue scelte. Stiamo parlando del bomber della nazionale italiana, tra l'altro è napoletano, sarebbe potuta essere una bella cosa", ha detto a Radio Marte.

L'AGENTE DI TONELLI: "AL NAPOLI? DI CORSA"Le difficoltà del Napoli di arrivare ad Astori aprono altre piste per la difesa. Si pensa a Lorenzo Tonelli, difensore dell'Empoli, esploso con Sarri nella passata stagione nella quale ha anche segnato 5 gol. Il suo procuratore ha parlato a Radio Marte, spingendo per questa soluzione: "Lorenzo andrebbe di corsa al Napoli – ha detto Marco Sommella, agente del calciatore – perché c'è Sarri che lo ha aiutato ad esplodere. I due hanno un ottimo rapporto, si sono anche sentiti. Siamo qui, aspettiamo chiamate. Astori? Tonelli non sarebbe un'alternativa al difensore del Cagliari, sono diversi perché il mio assistito è più un marcatore puro. Lo vedrei bene sia con Albiol che con lo stesso Astori".