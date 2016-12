15 luglio 2015 Napoli, mercato live: stretta finale per Allan Sondaggio per Maksimovic, Gabriel è ufficiale

STRETTA FINALE PER ALLANSembra ormai arrivata alla conclusione la lunghissima trattativa per portare Allan in azzurro. Il Napoli ha chiuso tutti gli accordi che comprendeva l'affare. Oggi ci saranno le firme di tutti i giocatori che sono inclusi nel'operazione. Britos, quindi, passerà al Watford, Allan al Napoli e Zapata in prestito biennale all'Udinese.

EL KADDOURI E DE GUZMAN PER OIKONOMOUNelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con il Bologna per Oikonomou. Nell'offerta del club partenopeo sarebbe previsto anche i cartellini di El Kaddouri e De Guzman. Si continua a trattare alla ricerca di un accordo che al momento è ancora lontano.

NAPOLI, IDEA TOPRAKIl Napoli avrebbe chiesto informazioni su Omer Toprak, centrale difensivo del Bayer Leverkusen. Sotto contratto fino al giugno 2018, il giocatore ha una valutazione di 18 milioni di euro.

UFFICIALE IL PRESTITO DI GABRIELOra è arrivata anche l'ufficialità: dopo l'esperienza in serie B con il Carpi, Gabriel va al Napoli in prestito. Lo ha comunicato il club di via Aldo Rossi: "AC Milan comunica di aver ceduto in prestito al Napoli il portiere Gabriel". Gabriel farà il secondo di Pepe Reina.

GABRIEL: "GRAZIE MILAN, ORA NUOVA FASE DELLA CARRIERA"Attraverso il proprio profilo di Instagram, Gabriel ha ufficializzato il suo addio al Milan e l'inizio della nuova avventura col Napoli: "Adesso inizio una nuova fase nella mia carriera e vorrei ringraziare tantissimo il Milan, un club top che mi ha dato sempre tanto!".

IL NAPOLI NON MOLLA MAKSIMOVICNicola Maksimovic in orbita Napoli. Il Torino, che ha giù rifiutato un'offerta del Napoli da 12 milioni più tre di bonus, non sembra intenzionato a privarsi del difensore serbo classe 1991 dopo aver ceduto Matteo Darmian ma gli azzurri non demordono: l'agente ha infatti incontrato i due club per cercare di fare chiarezza sulla situazione del suo assistito.

GABRIEL IN RITIROGabriel in ritiro con i nuovi compagni di squadra. Il Napoli ha il suo nuovo vice-Reina, il portiere brasiliano a Dimaro per mettersi a disposizione di Sarri.

HYSAJ, L'EMPOLI FA RESISTENZAPer Hysaj, altro giocatore inseguito dal Napoli, l'Empoli fa resistenza. Il ds dei toscani, Carli, ha chiarito: "Se arrivasse un'offerta seria potremmo pensarci. Tre o quattro milioni non è un'offerta sufficiente per lasciarlo partire. Quando col Napoli eravamo in trattativa per Valdifiori si parlò anche Hysaj, ma poi non ho più sentito il club azzurro. Nei prossimi giorni mi aspetto un'offerta importante del Napoli per Hysaj, ma non solo dal club azzurro".

SI AVVICINA JACOPO SALASi raffredda la pista Vrsaljko per il Napoli. Secondo quanto riferito da Claudio Raimond durante "Calcio Mercato" su Premium Sport, il Sassuolo infatti ha chiesto in cambio (anche in prestito) Duvan Zapata, ma l'attaccante è già inserito nella trattativa per arrivare ad Allan. Il club di De Laurentiis, dunque, ha cambiato obiettivo, puntando su Jacopo Sala. Il Verona però vuole almeno cinque milioni e non c'è ancora l'accordo.

NAPOLI, LA POSIZIONE SU HIGUAINIl Napoli ha chiarito nuovamente, attraverso tre tweet, la posizione del club su Higuain: "Il 25 giugno scorso abbiamo comunicato quale fosse la clausola rescissoria per Higuain, e cioè 94,736 milioni. Perché lo abbiamo fatto? Perché alcuni importanti giornali scrivevano che stavamo trattando la vendita di Gonzalo a 50 milioni. È' strano che alcuni giornalisti navigati non capiscano un concetto così semplice e non indirizzino chi magari è distratto".

RILANCIO PER BARTRAIl Napoli piomba su Bartra del Barcellona. Aurelio De Laurentiis è deciso a offrire ai catalani 13 milioni di euro ai catalani. E' lui l'alternativa a Maksimovic del Torino.

NO DI SAMPAOLI A VARGAS ALL'AL AINEdu Vargas sta per lasciare il Napoli. La grande prestazione in Coppa America con il Cile ha attirato l'attenzione di diversi club. Ma l'attaccante sta per accettare l'offerta dell'Al Ain: 3,5 milioni di euro a stagione per 3 anni. Ma c'è un colpo di scena: Jorge Sampaoli, il ct del Cile, gli ha chiesto di rimanere nel calcio che conta, in Europa o in Sudamerica, prima delle qualificazioni ai Mondiali. La sua partenza per gli Emirati Arabi Uniti potrebbe quindi dargli meno visibilità e portarlo a giocare in un campionato di livello minore.

UFFICIALE: UVINI AL TWENTEBruno Uvini è un nuovo giocatore del Twente. Il difensore brasiliano classe '91, utilizzato dal Napoli con il contagocce, si è trasferito in Olanda con la formula del prestito.

UFFICIALE: GARGANO AL MONTERREYIl Napoli ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Walter Gargano al club messicano del Monterrey.