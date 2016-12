15 luglio 2015 Napoli, mercato live: stretta finale per Allan e Astori Sondaggio per Maksimovic, Gabriel in ritiro

IL NAPOLI NON MOLLA MAKSIMOVICNicola Maksimovic in orbita Napoli. Il Torino, che ha giù rifiutato un'offerta del Napoli da 12 milioni più tre di bonus, non sembra intenzionato a privarsi del difensore serbo classe 1991 dopo aver ceduto Matteo Darmian ma gli azzurri non demordono: l'agente ha infatti incontrato i due club per cercare di fare chiarezza sulla situazione del suo assistito.

GABRIEL IN RITIROGabriel in ritiro con i nuovi compagni di squadra. Il Napoli ha il suo nuovo vice-Reina, il portiere brasiliano a Dimaro per mettersi a disposizione di Sarri.

STRETTA FINALE PER ALLAN E ASTORIBlindato una volta per tutte Higuain, il mercato del Napoli si concentra sulle priorità indicate da Sarri: per Allan siamo finalmente in dirittura d'arrivo: Britos e Zapata più dodici milioni oppure 16 cash all'Udinese. Su Astori schiarita importante dopo la stizza del presidente De Laurentiis per la questione dei diritti di immagine: vestirà la maglia azzurra.

HYSAJ, L'EMPOLI FA RESISTENZAPer Hysaj, altro giocatore inseguito dal Napoli, l'Empoli fa resistenza. Il ds dei toscani, Carli, ha chiarito: "Se arrivasse un'offerta seria potremmo pensarci. Tre o quattro milioni non è un'offerta sufficiente per lasciarlo partire. Quando col Napoli eravamo in trattativa per Valdifiori si parlò anche Hysaj, ma poi non ho più sentito il club azzurro. Nei prossimi giorni mi aspetto un'offerta importante del Napoli per Hysaj, ma non solo dal club azzurro".

SI AVVICINA JACOPO SALASi raffredda la pista Vrsaljko per il Napoli. Secondo quanto riferito da Claudio Raimond durante "Calcio Mercato" su Premium Sport, il Sassuolo infatti ha chiesto in cambio (anche in prestito) Duvan Zapata, ma l'attaccante è già inserito nella trattativa per arrivare ad Allan. Il club di De Laurentiis, dunque, ha cambiato obiettivo, puntando su Jacopo Sala. Il Verona però vuole almeno cinque milioni e non c'è ancora l'accordo.

NAPOLI, LA POSIZIONE SU HIGUAINIl Napoli ha chiarito nuovamente, attraverso tre tweet, la posizione del club su Higuain: "Il 25 giugno scorso abbiamo comunicato quale fosse la clausola rescissoria per Higuain, e cioè 94,736 milioni. Perché lo abbiamo fatto? Perché alcuni importanti giornali scrivevano che stavamo trattando la vendita di Gonzalo a 50 milioni. È' strano che alcuni giornalisti navigati non capiscano un concetto così semplice e non indirizzino chi magari è distratto".

RILANCIO PER BARTRAIl Napoli piomba su Bartra del Barcellona. Aurelio De Laurentiis è deciso a offrire ai catalani 13 milioni di euro ai catalani. E' lui l'alternativa a Maksimovic del Torino.

L'AGENTE DI HIGUAIN: "NON CAPISCO COSA VOGLIA DE LAURENTIIS""Higuain rimane al Napoli al 100% ma non capisco la strategia del presidente. Non abbiamo mai parlato con altre squadre, ma lui parla della clausola rescissoria. O è una strategia per venderlo a un prezzo altissimo o perché vuole 90 milioni". Così ha parlato Nicola Higuain, agente e fratello di Gonzalo, ai microfoni di Radio CRC. "Se un giocatore non è trasferibile io non fisso il prezzo. Credo che Higuain non arriverà a Dimaro ma a Napoli direttamente. Continuerà a tirare i rigori perché ha due palle così. Conoscendo mio fratello è stato lui a chiedere di tirare il rigore contro il Cile".

INLER: IL GALATASARAY OFFRE 2,5 MILIONIIl Galatasaray si fionda su Inler. Secondo quanto riferito da Fanatik, il club turco avrebbe offerto 2,5 milioni di euro per lo svizzero, ma il Napoli ne chiede 7 per la cessione. La trattativa è però solo all'inizio.

ARSENAL-GHOULAM, OFFERTI 10 MILIONIL'Arsenal ha fatto il passo concreto per arrivare a Ghoulam. Per il terzino i Gunners hanno offerto 10 milioni di euro. La palla passa ad Aurelio De Laurentiis, chiamato a decidere se cedere o meno, per quella cifra, il giocatore.

NO DI SAMPAOLI A VARGAS ALL'AL AINEdu Vargas sta per lasciare il Napoli. La grande prestazione in Coppa America con il Cile ha attirato l'attenzione di diversi club. Ma l'attaccante sta per accettare l'offerta dell'Al Ain: 3,5 milioni di euro a stagione per 3 anni. Ma c'è un colpo di scena: Jorge Sampaoli, il ct del Cile, gli ha chiesto di rimanere nel calcio che conta, in Europa o in Sudamerica, prima delle qualificazioni ai Mondiali. La sua partenza per gli Emirati Arabi Uniti potrebbe quindi dargli meno visibilità e portarlo a giocare in un campionato di livello minore.

UFFICIALE: UVINI AL TWENTEBruno Uvini è un nuovo giocatore del Twente. Il difensore brasiliano classe '91, utilizzato dal Napoli con il contagocce, si è trasferito in Olanda con la formula del prestito.

UFFICIALE: GARGANO AL MONTERREYIl Napoli ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Walter Gargano al club messicano del Monterrey.

CALLEJON, SPUNTA L'ARSENALSfumato l'Atletico - la distanza tra domanda e offerta è troppo ampia - per Callejon si potrebbero aprire le porte della Premier. Lo spagnolo piace infatti all'Arsenal cui De Laurentiis ha chiesto 25 milioni. Se ne parlerà nei prossimi giorni

ADL SCARICA HIGUAIN: "VA VIA? SPERIAMO""Higuain va via? Ma magari non rimanesse... Con 90 milioni di euro ne compro 8 di giocatori". Questa frase rubata da un tifoso ad Aurelio De Laurentiis sta facendo discutere tutto l'ambiente Napoli. Il presidente partenopeo, però, non sembra intenzionato a fare sconti: il Pipita si muove solo con la clausola rescissoria di oltre 90 milioni. Cifra che, per ora, sembra irraggiungibile anche per il Manchester City. Chiusura a Immobile: "Non lo prendo perché gioca bene solo con Insigne e Verratti. Noi il secondo non ce l'abbiamo...".

BIGON: "SU SALA NULLA DI VERO"Precisazione del DS Bigon a proposito delle voci rincorse stamani sul calciatore Jacopo Sala: "Il periodo del mercato è normalmente molto concitato e caotico. Si susseguono idee, notizie e pseudo trattative, oggi, però, mi vedo costretto a precisare alcune cose a proposito di quanto sta emergendo su Sala. Sto leggendo tante amenità in merito a presunte cifre, che non rispecchiano assolutamente la realtà e il valore reale di un calciatore come Jacopo. Per cui, a prescindere dal fatto che in questo momento non sono in corso trattative ufficiali, sottolineo che, anche solo in fase di ipotesi, sarebbe opportuno ragionare approfonditamente sui valori in gioco".

FUMATA BIANCA: ASTORI E' DEL NAPOLIDavide Astori è un nuovo giocatore del Napoli. La fumata bianca dopo l'incontro tra la dirigenza partenopea e l'entourage del difensore ex Roma e Cagliari, che ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto.

INCONTRO CON ASTORI, FIRMA VICINAIncontro a Milano tra il Napoli, Astori e il suo entourage. La firma del difensore con gli azzurri è imminente.

DE LAURENTIIS: "CALLEJON? SE NON PAGANO, RESTA"Arrivato a Dimaro a seguito del Napoli, Aurelio de Laurentiis ha blindato Callejon. "Se non lo pagano, resta", ha detto il presidente azzurro ai tifosi.

L'AGENTE DI BARTRA: "NAPOLI? SERIE A INTERESSANTE"L'agente di Marc Bartra ha aperto a un arrivo del difensore del Barcellona in Serie A, tanto da essere accostato al Napoli. “Al momento stiamo lavorando sul futuro del ragazzo. Vedremo cosa succederà quest'estate, non possiamo escludere nulla. Sul Napoli in questo momento non posso dire molto ma soltanto che la Serie A è un campionato molto interessante", ha detto il suo agente, Javier Diaz, a napolicalciolive.