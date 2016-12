9 agosto 2015 Napoli, mercato live: Si farà un tentativo con il Gremio per Walace Piace il brasiliano. Si tratterà anche con il Verona per Sala

RIPRESI I CONTATTI PER WALACEIl Napoli ha ripreso i contatti col Gremio per Walace, centrocampista brasiliano classe '95 di grande prospettiva che piace anche alla Fiorentina. La trattativa non sarà facile, ma il club partenopeo farà un tentativo.

OBIETTIVO SALAIl Napoli lavora per il terzino destro. Sfumato da tempo Vrsaljko, adesso c'è Sala, ma il Verona vuole 7 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis lavorerà per abbassare le pretese dei veneti.

DE GUZMAN CONTESO DA MARSIGLIA E BOLOGNADe Guzman in settimana lascerà il Napoli. Salvo intoppi, il centrocampista dirà addio. Piace al Marsiglia, ma non troverà Bielsa che si è dimesso ieri dopo la sconfitta con il Caen, e al Bologna.

ADL: "HIGUAIN? HA 3 ANNI DI CONTRATTO"Aurelio de Laurentiis ha smontato il caso Higuain. "Il rinnovo? E' un grande equivoco. Non c'è fretta, ha altri tre anni di contratto. Abbiamo un ottimo rapporto con il suo entourage", ha detto il presidente del Napoli.

RISALGONO LE AZIONI DI OIKONOMOU Perso Astori e con le trattative per Maksimovic e Vrsaljko in stallo, il Napoli resta alla ricerca di un difensore. Un ruolo per il quale sono in risalita le azioni del greco del Bologna, Marios Oikonomou, già da tempo nel mirino azzurro.

SONDAGGIO PER JUAN JESUSIl ds Guintoli si sarebbe fatto avanti con l'Inter per Juan Jesus. Per ora soltanto un sodaggio, giusto per capire che i nerazzurri chiedono 10 milioni di euro per il brasiliano.

DE GUZMAN, SI ATTENDE IL MARSIGLIADopo la conferma da parte dell'agente, a Napoli si attende l'offerta del Marsiglia per De Guzman.

SPUNTA LA VOCE MARINO COME DG L'improvviso addio all'Atalanta di Pier Paolo Marino ha colto un po' tutti di sorpresa. Ma secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe esserci subito il Napoli nel futuro dell'ex dg neroblù.