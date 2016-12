21 agosto 2015 Napoli, mercato live: sfuma Donsah, Edu Vargas va via Il cileno allʼHoffenheim. Cairo blinda Maksimovic

VENERDI' 21 AGOSTO



PIACE LUCAS SILVAIl Napoli è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. L'ultima idea è Lucas Silva, il brasiliano classe 1993 del Real Madrid. Era stato acquistato a gennaio per quasi 20 milioni, ora è ai margini del club, la sua maglia numero 16 è stata data a Kovacic.

SFUMA DONSAH: VA AL BOLOGNASorpassato il Napoli, il Bologna ha chiuso con il Cagliari la trattativa per Donsah. Operazione in dirittura d'arrivo, con il centrocampista che sarà a Bologna già domani per sostenere le visite mediche.

CAIRO: "MAKSIMOVIC INCEDIBILE"Urbano Cairo ha parlato del mercato granata: "Il mercato del Torino è chiuso. Non venderemo Maksimovic e terremo tutti gli altri giocatori. Di sicuro né Maksimovic né Bruno Peres sono in vendita. Non ho mai sentito la Roma per Bruno Peres: siamo ad un punto tale che vogliamo rimanere con questa rosa. A meno che non ci siano cose straordinarie, ma non su Maksimovic né su Bruno Peres, rimarremo così".

DUMITRU VA AL LATINANicolao Dumitru, attaccante rumeno classe 1991, andrà in prestito al Latina di Mark Iuliano. Il giocatore inizierà così una nuova avventura in serie B.

EDU VARGAS SALUTA IL NAPOLINapoli e Hoffenheim hanno ormai trovato l'accordo definitivo per il trasferimento di Edu Vargas. L'attaccante cileno ha già lasciato il centro sportivo di Castelvolturno per andare a giocare in Bundesliga.

ANDUJAR VERSO L'ESTUDIANTESMariano Andujar piace all'Estudiantes: la trattativa tra il Napoli e il club argentino è ben avviato. Il portiere ha già giocato nell'Estudiantes tra il 2006 e il 2009 e nel 2012 e gli piacerebbe tornare in patria.

DONSAH, AUMENTATA L'OFFERTAE' caldissima la trattativa del Napoli per Donsah del Cagliari, su cui c'è anche il fortissimo interesse del Bologna. Il ds Giuntoli si è sentito con il ds rossoblù Capozucca: aumenta l'offerta a 3 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions. Più quattro di bonus per arrivare ai 14 milioni chiesti. Si attendono novità.



ZUNIGA, DISCORSO AVVIATO CON LA SAMPE' discorso avviato con la Sampdoria per Zuniga, che piace anche al Borussia Dortmund. Il club blucerchiato - come riporta il 'Mattino' - spinge per il prestito ma il Napoli vorrebbe la cessione a titolo definitivo

SARRI INSISTE PER SALA Il Napoli insiste con Sala del Verona. Gli azzurri sono pronti a investire per il centrocampista i 6.5 milioni rischiesti dai veneti. Da convincere però il giocatore che vuole l'Inter.

DE GUZMAN, ACCORDO CON IL SUNDERLAND Accordo trovato con il Sunderland: De Guzman vola in Inghilterra. Prestito oneroso per 1.2 mln di euro e obbligo di riscatto a 4.

VARGAS VICINO ALL'HOFFENHEIMEdu Vargas vicino all'Hoffenheim: i contatti tra le parti sono ben avviati, il futuro dell'attaccante cileno potrebbe così essere in Germania.

POSSIBILE RILANCIO PER MAKSIMOVIC Pista chiusa per Maksimovic? Più che altro una guerra di posizione tra Napoli e Torino: tra i 12 milioni offerti e i 25 richiesti, il margine di trattativa resta ancora ampio e sotto traccia i contatti proseguono.

DE GUZMAN, OFFERTA DEL SUNDERLANDNon c'è soltanto il Marsiglia per Jonathan De Guzman. Per il centrocampista del Napoli ha fatto un sondaggio anche il Bournemouth, ma è il Sunderland a essersi fatto avanti con un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. In serata nuovo contatto: accordo possibile.



AGENTE MERTENS: "RESTERA' AL NAPOLI"Dries Mertens resterà al Napoli. Parola di Soren Lerby, agente del belga: "Sì, penso che resterà il Napoli. Se l'Inter rappresenta? Bisognerebbe chiedere alla dirigenza del Napoli". In questi giorni si era parlato di un interessamento del club di corso Vittorio Emanuele per il talento belga.

HEURTAUX E WIDMER NEL MIRINOIl Napoli proverà a prendere due giocatori dell'Udinese: Heurtaux e Widmer. Due giocatori che il club partenopeo tiene in seria considerazione.

PASSI AVANTI PER SALA, MA LUI VUOLE L'INTERL'incontro tra Giuntoli e l'agente di Jacopo Sala sembra aver dato buoni frutti. Le parti si sono avvicinate, anche i 6/8 milioni chiesti dal Verona (che deve girare il 30% dell'incasso all'Amburgo) non son proprio la cifra sperata dal Napoli. La strada intrapresa, però, sembra quella buona. Il problema, però, è che il giocatore vuole andare all'Inter.



OIKONOMOU PER LA DIFESACon la pista Maksimovic ormai chiusa, Sarri cerca un difensore. Torna in auge, così, il nome di Oikonomou del Bologna, che sarebbe preferito a Juan Jesus.