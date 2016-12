4 agosto 2015 Napoli, mercato live: Rilancio per Maksimovic, ma il Toro non cede Offerti 15 milioni più bonus per il difensore, ma Cairo ne vuole 25

ALTRA OFFERTA PER OIKONOMOUIl Napoli insiste per Marios Oikonomou del Bologna. La nuova offerta è la seguente: 4.5 milioni più il prestito di El Kaddouri. Il trequartista potrebbe piacere al club emiliano.

GABBIADINI, IL PROCURATORE: "TROPPA PANCHINA"Un'altra grana per il Napoli dopo la 'sparata' del fratello-agente di Higuain. Ad alzare la voce è il procuratore di Gabbiadini: "Nelle ultime amichevoli ho visto una rotazione anche in attacco e questo un po' mi preoccupa - ha detto Silvio Pagliari a Radio Crc - Non vorrei che quando si fa una scelta è sempre lui a sedersi in panchina. Se così stanno le cose è meglio dirlo subito, visto che il mercato è lungo, possiamo anche togliere il disturbo".

MARSIGLIA-NAPOLI, BALLANO 3 MLN PER VARGASEdu Vargas aspetta una chiamata da Marcelo Bielsa, il tecnico del Marsiglia. I francesi offrono 6 milioni al Napoli, ma Aurelio De Laurentiis ne vuole 9.

C'E' ANCHE IL WEST HAM SU KOULIBALYNon solo l'Everton, ma anche il West Ham su Koulibaly. Il ds Cristiano andrà a Londra per capire quanto sia importante l'offerta del club inglese. E sempre a Londra potrebbe vedere l'Arsenal per la cessione di Ghoulam.

RILANCIO PER MAKSIMOVICUn difensore centrale è sempre l'obiettivo del Napoli, come ha confermato ieri Aurelio De Laurentiis. C'è stato, da parte del club partenopeo, un rilancio per Maksimovic. L'offerta è aumentata a 15 milioni più bonus. Ma la trattativa è complicata per le richieste molto alte di Urbano Cairo, che per il giocatore vuole addirittura 25 milioni.

HYSAJ, UFFICIALIZZATO L'ACQUISTOIl Napoli ufficializza l'acquisto di Elseid Hysaj. Il difensore albanese arriva in azzurro a titolo definitivo.

AG. HIGUAIN: "NON ACCETTA RINNOVO""De Laurentiis ci ha proposto di prolungare il contratto, ma noi non abbiamo accettato", sono le parole del fratello agente di Higuain a Radio CRC. "Siamo una famiglia educata allo sport e siamo professionisti, Gonzalo è arrivato a Dimaro in buona condizione. Higuain è un calciatore introverso, non è un venditore di fumo che ama farsi vedere, non sta tutto il giorno su Twitter a scattare foto. L'ho sentito e si sta allenando bene e questo è importante. Abbiamo avuto una riunione con il presidente 10 giorni fa a Venezia e abbiamo parlato un po' di tutto. Lui ci ha proposto la possibilità di prolungare il contratto per un anno in più però secondo me, e secondo noi, continueremo con il contratto originale, fino al 2018. Non credo che accetteremo la proposta del presidente perché è un contratto che non è tanto diverso da quello che abbiamo firmato prima, per noi non è una vera proposta. Noi siamo felici e tranquilli di continuare con queste condizioni. Oggi abbiamo fiducia, con Gonzalo che resta a Napoli e la squadra che resta concentrata al 100% allora si può vincere qualcosa. Mi sembra strano che alcune big non mi abbiano mai contattato, con me non ha parlato nessuno".

PER SALA IL VERONA CHIEDE 7 MILIONIPer far partire Jacopo Sala, terzino classe 1991 che interessa al Napoli, il Verona chiede 7 milioni di euro. Il club veneto attende un'offerta di Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni.