Napoli, mercato live: Perotti, martedì l'incontro con l'agente

6 luglio 2015 Napoli, mercato live: Perotti, martedì lʼincontro con lʼagente Giuntoli prova s tringere per Vrsaljko, Zapata a un passo dallʼUdinese

PEROTTI: DOMANI L'INCONTRO COL PROCURATOREIl Napoli cambia marcia sul mercato e si fionda su Perotti, una prima scelta per Sarri. Martedì è in programma un incontro tra i partenopei e l'agente dell'argentino, col quale si proverà a trovare un accordo. Poi bisognerà discutere col Genoa.

VRSALJKO: GIUNTOLI A CENA CON L'AGENTEIl Napoli prova ad accelerare per quanto riguarda Vrsaljko, da tempo nel mirino degli azzurri. Stasera il ds Giuntoli ha incontrato a cena l'agente del terzino. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'intesa col Sassuolo.

ZAPATA SEMPRE PIU' VICINO ALL'UDINESEIl Napoli e l'Udinese sono sempre più vicini all'accordo definitivo per il trasferimento in Friuli di Duvan Zapata, che è pronto a rinnovare il contratto con i partenopei prima di cominciare la sua nuova avventura. Il colombiano dovrebbe passare al club della famiglia Pozzo con la formula del prestito biennale. Nell'affare potrebbe rientrare Allan, obiettivo degli azzurri.

EMPOLI: "PER SAPONARA BELLA OFFERTA DEL NAPOLI MA..."Il direttore sportivo dell'Empoli Marcello Carli ha parlato a Radio Blu della situazione di Riccardo Saponara: "Penso che riusciremo a tenerlo. Se dovessimo perderlo allora dovremmo pensare di cambiare modulo, ma vogliamo puntare su di lui. Il Napoli aveva fatto una bella offerta, ma abbiamo resistito. Il mercato per noi piccole è difficile, noi prendiamo le decisioni ma se al 5 di agosto l'offerta sale diventa un problema. Lui si sta comportando benissimo, non ci mette pressioni ed è contento di rimanere".

GHOULAM: "LUSINGATO DALL'INTERESSE DI GRANDI CLUB" Ghoulam ha parlato del suo futuro. Il terzino piace a diverse squadre europee: "E' sicuramente un piacere essere accostato a grandi club, ma non ci presto troppa attenzione. Non perdo la mia testa per quello, mi godo le vacanze. Napoli è un club molto grande. Benitez? Ho lavorato con tanti allenatori, devo dire che mi sono trovato molto bene con lui. Si capisce che il livello era quello più alto. Lui mi ha impressionato, lavora molto sui dettagli e cerca sempre di perfezionare il suo lavoro".

NAPOLI, INCONTRO PER VRSALJKONelle prossime ore il Napoli incontrerà il Sassuolo per discutere dell'ingaggio di Vrsaljko. A confermarlo anche il dg dei neroverdi Carnevali: "In settimana vedremo molte società e capiremo di più - ha affermato - tra queste squadre c'è anche il Napoli. L'agente del terzino ci ha detto dell'interesse degli azzurri e siamo orgogliosi di questo. Se soddisferanno le nostre pretese tutto andrà bene, anche Zapata potrebbe essere un ottimo argomento di discussione. Vrsaljko verrà comunque in ritiro con noi e se non troveremo nessun accordo ce lo terremo volentieri".

HIGUAIN, L'ARSENAL ALZA L'OFFERTAHiguain vuole giocare la Champions League, dopo la cocente delusione in Coppa America. Sarà la telenovela per tutta l'estate, ma sull'argentino è sempre vivo l'interesse dell'Arsenal, pronto a offrire 60 milioni di euro.

ATLETICO SU CALLEJON-GHOULAM: AFFARE DA 30 MLNL'Atletico Madrid piomba su Callejon e Ghoulam. Ma è un affare da 30 milioni di euro: il Napoli chiede almeno 20 per l'esterno e 10 per il terzino, che piace tanto a Arsenal e Psg.

DARMIAN, ULTIMATUM SCADE IL 12 LUGLIOSu Darmian ci sono almeno tre club. Parola di Urbano Cairo, che su La Stampa ha fissato anche l'ultimatum per valutare le offerte per tutti i giocatori in uscita. Chi domenica 12 luglio partirà per il ritiro granata, infatti, verrà tolto dal mercato e non sarà ceduto. Di offerte concrete ne sono arrivate tre, ma per rispetto verso chi le ha fatte non le rivelo - ha precisato il presidente del Toro -. Ci può stare che un ragazzo straordinario come Matteo voglia provare a vincere la Champions. E il Toro la Champions non può vincerla".

INLER, MANOVRA DI DISTURBO DELLA FIORELa Fiorentina non molla Inler del Napoli che nelle ultime ore avrebbe dato risposta negativa alla proposta del Watford.

RAFAEL ANDRA' VIAIl futuro di Rafael è sempre più lontano dal Napoli. Andrà via anche uno tra Andujar e Sepe: uno dei due resterà e farà da secondo a Reina.