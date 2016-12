3 luglio 2015 Napoli, mercato live: per Allan 12 milioni più Inler e Britos Accordo trovato tra azzurri e Udinese. Ora si lavora per Saponara e Vrsaljko

GARGANO: ADDIO UFFICIALECon una nota apparsa sul sito ufficiale, il Monterrey ha annunciato l'arrivo del centrocampista uruguaiano Walter Gargano che lascia definitivamente il Napoli dopo otto anni

ANCHE ZAPATA VERSO L'UDINESEIl passaggio di Allan al Napoli potrebbe far scattare un altro ingranaggio nel mercato bianconero: se all'Udinese sono infatti destinati 12 milioni di euro più Inler e Britos (che però verranno girati al Watford), si sta discutendo in queste ore del passaggio in prestito di Duvan Zapata dal Napoli alla squadra friulana.

INSIGNE, LA FIORENTINA CI PENSAAlla Fiorentina è già pronto il piano B, nel caso in cui Salah decidesse di lasciare la Viola (ormai quasi certo). I dirigenti del club toscano avrebbero già individuato l'eventuale sostituto del "Messi d'Egitto". Si tratta di Lorenzo Insigne. L'operazione non sarebbe certo facile ed economica, ma potrebbe essere la mossa giusta per calmare anche gli animi dei tifosi, delusi dagli esiti dell'affare Salah.

FATTA PER ALLAN: 12 MILIONI PIU' INLER E BRITOSE' stato trovato l'accordo tra Napoli e Udinese per il passaggio di Allan in azzurro. Dopo l'incontro londinese tra Giuntoli e Pozzo, il centrocampista è a un passo dall'approdare alla corte di Sarri. Ecco i dettagli dell'operazione: ai friulani andranno 12 milioni di euro più Britos e Inler, entrambi destinati al Watford, uno dei club di proprietà della famiglia Pozzo.

NON SI MOLLA SAPONARANonostante il desiderio di Sarri, non sarà facile arrivare a Riccardo Saponara. L'Empoli vuole 20 milioni di euro, troppi per il Napoli. Che però non molla. Il club azzurro starebbe pensando ad abbassare la cifra iniziale, riequilibrandola con l'inserimento di qualche bonus. In caso di fallimento, resta caldo Perotti, con il quale ci sarebbe già un accordo per un quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione.

VRSALJKO IN VANTAGGIO SU DARMIANSi complica la trattativa con il Torino per Darmian. I granata continuano a chiedere 20 milioni di euro cash. Ciufra che de Laurentiis non vuole sborsare. Per questo si continua a battere la pista Vrsaljko. Per il croato il Sassuolo chiede 10 milioni più El Kaddouri.

ALLAN SI AVVICINA: ACCORDO A UN PASSOSiamo vicini alla fumata bianca per Allan al Napoli. Gli azzurri hanno offerto all'Udinese 11 milioni più il cartellino di Britos, che si trasferirebbe al Watford, l'altra squadra di proprietà dei Pozzo. C'è ottimismo per la chiusura dell'affare

UFFICIALE GIUNTOLI DSIl Napoli ha ufficializzato Giuntoli con questa nota su twitter: "La SSCN comunica che a partire dall'1 luglio Cristiano Giuntoli assume la carica di Direttore Sportivo #SSCNapoli".

GIUNTOLI INCONTRA POZZO: STRETTA SU ALLANIl Napoli stringe per Allan, accelera per superare la concorrenza dell'Inter. ecco perché il ds azzurro Cristiano Giuntoli è volato a Londra dove si trova il patron dell'Udinese Pozzo per cercare di convincerlo a dire sì e chiudere finalmente l'affare. Si ragiona sulla base di 15 milioni di euro: nell'affare potrebbe pure entrare Britos da girare al Watford, club di Premier di proprietà dei Pozzo.

SARRI: SAPONARA A TUTTI I COSTIMaurizio Sarri vuole Riccardo Saponara, a tutti i costi. Questa è la richiesta del nuovo tecnico del Napoli alla dirigenza secondo il Corriere del Mezzogiorno. L'Empoli valuta il giocatore non meno di 15 milioni.

SPUNTA L'IDEA GUARINIl Napoli è alla ricerca di un centrocampista offensivo e, viste le difficoltà per arrivare ad Allan, starebbe pensando a Fredy Guarin dell'Inter.

ACCORDO ZAPATA-SAMPDORIADuvan Zapata verso la Sampdoria. A riportarlo è Sportitalia che parla di un accordo totale tra i blucerchiati e l'attaccante colombiano. Ferrero vuole il bomber in prestito, ma gli azzurri hanno chiesto Soriano in cambio. Manca ancora l'accordo tra le due società.

MANCHESTER CITY-HAMSIK: OFFERTI 28 MILIONIPericolo City per Hamsik. Il club inglese vuole il fantasista slovacco e ha offerto 28 milioni di euro. Soltanto qualche giorno fa, Hamsik aveva dichiarato: "E' bello essere diventato un simbolo del NapolI". Ora si attende la risposta di Aurelio De Laurentiis.

GHOULAM, ACCELERATA ARSENALL'Arsenal di Arsene Wenger sta accelerando per Ghoulam. Offerti al Napoli 12 milioni di euro. Il terzino è ormai in partenza.