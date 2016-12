9 luglio 2015 Napoli, mercato live: oggi si può chiudere per Vrsaljko Entro domani anche per Allan. Domenica è atteso il suo agente in Italia

FATTA PER ALLANE' finalmente arrivata la fumata bianca tra Napoli e Udinese per Allan. L'accordo è stato raggiunto a quota 12 milioni, cui vanno aggiunti il prestito biennale di Zapata e Britos, che i Pozzo gireranno poi al Watford

AI DETTAGLI PER ASTORIIl Napoli è ormai ai dettagli per Astori, il difensore del Cagliari, che l'anno scorso ha giocato in prestito nella Roma. Entro stasera il giocatore sarà del Napoli. Maurizio Sarri sta per abbracciare Astori.

CALLEJON, L'ATLETICO MADRID FRENAFrenata decisa dell'Atletico Madrid per Callejon. I Colchoneros hanno infatti deciso di virare su Ferreira Carrasco, abbandonando per il momento la pista che portava allo spagnolo del Napoli. La distanza tra domanda e offerta era, peraltro, molto ampia: gli azzurri chiedevano 25 milioni mentre l'Atletico Madrid era fermo a 12.

VRSALJKO, OGGI SI TENTA L'AFFONDOOggi ci sarà un incontro importante tra il Napoli e il Sassuolo per Vrsaljko. L'intenzione dei partenopei è anticipare la Juventus, interessata al terzino. Gli emiliani vogliono 12 milioni di euro. Si tratta.

IL CITY INSISTE PER HIGUAINNonostante le dichiarazioni di facciata, il Manchester City insiste per Higuain. Aurelio De Laurentiis si aspetta una mega offerta da 70 milioni (la clausola è di 94). Per i Citizens è l'argentino il degno sostituto di Dzeko, a un passo dalla Roma.

GIORNATA DECISIVA PER ALLANIl Napoli non scherza più e vuole regalare a Maurizio Sarri un altro rinforzo. E' da settimane che continua la trattativa con l'Udinese per Allan. La giornata di oggi sarà importante per chiudere, al massimo domani. L'offerta è sempre di 15 milioni più Britos e c'è anche il prestito di Zapata. Domenica gli agenti del brasiliano saranno in Italia per chiudere.

ACCORDO COL CAGLIARI PER ASTORI Ci sarebbe l'accordo tra il Napoli e il Cagliari per portare Davide Astori sotto il Vesuvio. Intesa sulla base dei 5,5 milioni di euro, al giocatore quadriennale da 900mila euro più bonus.

L'AGENTE DI SEPE: "O FIORENTINA O RESTA"Il futuro di Luigi Sepe è al bivio. "C'è una trattativa con la Fiorentina che è molto interessata al giocatore, perciò ritengo che o andrà alla Fiorentina o resta al Napoli per fare il vice Reina", ha detto il suo agente Mario Giuffredi a Radio Marte.

GIUNTOLI: "PEROTTI? NON CI INTERESSA"Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha chiuso le porte a Diegoi Perotti, almeno per ora. "Perotti è un giocatore interessante, però anche nel reparto avanzato abbiamo tanti giocatori a disposizione e quindi non ci interessa. Il mercato è lungo...", ha detto a Sportitalia. Su Ekdal e Astori: "Ekdal è un bravissimo centrocampista, ma in quel ruolo abbiamo tanti giocatori e quindi non ci interessa. Per lui abbiamo fatto semplicemente un sondaggio con il Cagliari, nulla di più. Quindi non possiamo parlare di una vera trattativa". E Higuain? "A chi non interessa Higuain? E' un giocatore fenomenale e per questo il Napoli lo considera incedibile e non partirà".

HIGUAIN, PIU' CITY CHE ARSENALSpunta il Manchester City su Gonzalo Higuain. I Citizens starebbero cercando il sostituto di Dzeko destinato alla Roma.

VRSALJKO, PERICOLO JUVE. IL NAPOLI CHIAMA MAROTTAIl Napoli sta lavorando per regalare Vrsaljko a Maurizio Sarri. Ma all'orizzonte potrebbe esserci la Juventus, che con il Sassuolo ha ottimi rapporti. Allora c'è stata una chiamata dei partenopei al club bianconero per capire se ci dovrà essere uno scontro di mercato, con il prezzo che magari rischia di alzarsi vertiginosamente, per il terzino degli emiliani. Vrsaljko è ora l'obiettivo numero uno del Napoli, dopo che Aurelio De Laurentiis ha visto sfumare con il Torino l'affare Darmian, sempre più vicino al Manchester United.

NAPOLI, CONTINUA L'INTERESSE PER RUGANIContinua l'interesse del Napoli per Rugani, il difensore centrale classe 1994 della Juventus, nell'ultima stagione in prestito all'Empoli. Al momento, però, è davvero difficile che Rugani lasci la Juventus.

HIGUAIN, L'ARSENAL VOLA A 60 MILIONIHiguain vuole giocare la Champions League, dopo la cocente delusione in Coppa America. Sarà la telenovela per tutta l'estate, ma sull'argentino è sempre vivo l'interesse dell'Arsenal, pronto a offrire 60 milioni di euro.