2 agosto 2015 Napoli, mercato live - Offerta per Oikonomou In uscita Koulibaly, corteggiato dallʼEverton

L'EVERTON VUOLE KOULIBALYDopo una sola stagione è sul punto di terminare l'avventura di Kalidou Koulibaly con la maglia del Napoli: secondo la "Gazzetta dello Sport", per il difensore francese sarebbe già arrivata un'offerta ufficiale dall'Everton.

SI STRINGE PER OIKONOMOUViste le difficoltà ad arrivare a Maksimovic, il Napoli sta stringendo per Marios Oikonomou. Secondo "Il Corriere dello Sport" il Bologna chiederebbe una cifra intorno ai 6/7 milioni di euro per il difensore greco, mentre l'ultima offerta dei campani è ferma a 5 milioni di euro. Distanza colmabile.

HYSAJ CONVOCATO PER IL NIZZAHysaj questa mattina ha sostenuto test e visite mediche. È stato convocato per Nizza-Napoli di domenica, in attesa del perfezionamento del contratto.

HYSAJ A CASTEL VOLTURNO PER LE VISITEElseid Hysaj è arrivato a Castel Volturno per sottoporsi alle visite mediche che preludono alla firma del contratto che lo legherà al Napoli. L'esterno albanese arriva dall'Empoli a cui il Napoli pagherà 5 milioni di euro. Hysaj firmerà un contratto quinquennale. Si tratta del quinto nuovo arrivo in casa Napoli dopo Reina, Valdifiori, Chiriches e Gabriel.

DUMITRU VA IN GRECIAIl Napoli lavora anche nel mercato in uscita. Nicolao Dumitru, attaccante classe 1991 in azzurro dal 2010, piace a due squadre greche: Paok Salonicco e Olympiacos.

SALA O D'AMBROSIO SULLA FASCIAIl Napoli vuole rinforzare la fascia. Al di là del nome D'Ambrosio dell'Inter (piace anche al West Ham), c'è quello di Sala del Verona. Vrsaljko ora è davvero difficile.

SI COMPLICA MAKSIMOVICPer la difesa sono due gli obiettivi del Napoli: Oikonomou del Bologna e Maksimovic del Torino. Ma il giocatore granata costa 20 milioni di euro e l'affare è complicato.

OGGI ARRIVA HYSAJOggi è il giorno a Castel Volturno di Hysaj. Il difensore dell'Empoli ha in programma i test fisici.