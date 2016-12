27 agosto 2015 Napoli, mercato live: offerta Inter per Ghoulam, ballano due milioni. Bayer su Koulibaly Il Sunderland aspetta De Guzman, lʼArsenal torna a pressare per Higuain

AGENTE RAFAEL: "RIMANE"Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'agente di Rafael ha fatto il punto della situazione: " "Ci sono state offerte da parte di alcuni club, ma nessuno ha trovato l'accordo con il Napoli - ha spiegato Cristiano Miller - A meno di sorprese rimarrà in azzurro".

IL TORINO DICE NO A 16 MLN PER MAKSIMOVIC Niente Maksimovic per il Napoli. Il Torino, nei giorni scorsi, ha rifiutato un'offerta di 16-18 milioni di euro. Il ds Petrachi ha confermato: "Non lo vendiamo".

CHIESTO VECINO ALLA FIORENTINASarri è pronto a riabbracciare Matias Vecino. La Fiorentina ha chiesto 12 milioni più bonus per il centrocampista uruguayano. De Laurentiis ci sta pensando.

LEVERKUSEN SU KOULIBALYIl Bayer Leverkusen ha bussato alla porta del Napoli per Kalidou Koulibaly. Per il difensore i tedeschi sono pronti a offrire 12 milioni di euro.

GHOULAM: NAPOLI E INTER TRATTANOIl Napoli sta trattando con l'Inter per Ghoulam. Il club nerazzurro ha offerto 8 milioni + 2 di bonus. Il club azzurro ne chiede due in più.

DE GUZMAN: ULTIMATUM DEL SUNDERLANDOre caldissime per il Napoli. Il nodo è de Guzman. Il giocatore è a Milano. Il Sunderland è disposto ad aspettare solo qualche ora e poi lascerà perdere questa pista, con il club azzurro che a quel punto perderà un'entrata di 5 milioni.

NO DEL BOLOGNA PER OIKONOMOUCon l'eventuale tesoretto di 26-27 milioni derivante dalle cessioni, il Napoli va a caccia di un difensore e di un centrocampista: per il primo ruolo Heurtaux dell'Udinese in pole mentre arriva un secco no del Bologna per Oikonomou. Per la mediana i nomi sono Dembelè e Lemina.

ARSENAL: NUOVO INTERESSE PER HIGUAINSecondo il Daily Mirror, l'Arsenal è pronto a tornare all'assalto di Gonzalo Higuain dopo aver visto sfumare il sogno Benzema. Il giornale inglese, però, parla di un interessamento per gennaio.

DIFESA, ACQUISTI VINCOLATI ALLE CESSIONIIl Napoli proverà ad acquistare uno o due difensori solo se effettuerà delle operazioni in uscita nel reparto arretrato. Il nome scelto da Sarri è quello di Oikonomou del Bologna, ma arriverà solo se Koulibaly verrà ceduto (al Bayer Leverkusen). Se poi dovesse partire anche Henrique, allora il Napoli si butterebbe su Heurtaux o De Maio.

CACCIA AL CENTROCAMPISTAIl Napoli deve cedere Jonathan De Guzman per poi dare l'assalto ad un altro centrocampista. L'olandese è diretto in Premier League e la firma con il Sunderland è ad un passo. Poi il ds Giuntoli stringerà per un mediano. Piace Lemina del Marsiglia: c'è già l'accordo con il giocatore, ai francesi verrà chiesto in prestito. Gli altri nomi sull'agenda sono Vecino (la Fiorentina fa muro), Soriano (che ha detto no e difficilmente andrà al Milan) e Dembelé, belga del Tottenham.

IL NAPOLI DICE NO A GIACCHERINISecondo quanto raccolto da Radio Kiss Kiss Napoli, l'entourage di Giaccherini ha contattato il Napoli per valutare la possibilità di un trasferimento dell'esterno ai partenopei. Ma il ds Crisitano Giuntoli ha rifiutato la proposta. Per Giaccherini rimane il Bologna, ma l'ostacolo è l'ingaggio elevato.

INCONTRO PER LEMINAIl Napoli insiste per Lemina del Marsiglia, obiettivo anche della Juve per il centrocampo. Previsto in giornata un contatto con il club francese. Gli altri obiettivi per la mediana sono Soriano della Sampdoria e Vecino della Fiorentina.

SPUNTA DOUGLAS PER LA DIFESA Il Napoli sta trattando il difensore centrale del Dnipro Douglas Silva Bacelar. Gli azzurri hanno offerto 6 milioni di euro, mentre la richiesta degli ucraini è di 7,5.

ZUNIGA: IL PORTO ALZA L'INGAGGIOIl Porto vuole Camilo Zuniga e per convincere il colombiano la società lusitana ha deciso di aumentare l'offerta di ingaggio. Sul terzino infatti c'è forte l'interesse del Galatasaray

ROMEI (SAMP): "ADL VUOLE SORIANO"Le parole dell'avvocato Antonio Romei, braccio destro del presidente della Samp, Ferrero, a Radio CrC. "De Laurentiis vuole regalare Soriano a Sarri, stessa cosa sta provando a fare Galliani per Mihajlovic. Il presidente Ferrero però sta resistendo, Napoli e Milan sono molto interessate, ma per noi Soriano è un giocatore importantissimo. Vilhena è indipendente dall'operazione Soriano, speriamo di chiudere. I rapporti con il club partenopeo sono ottimi, entro giovedì però vorremmo chiudere le operazioni più importanti. Questa mattina c'è stata una fase interlocutoria tra Carlo Osti e Cristiano Giuntoli. Soriano non è stato messo in vendita, c'è l'interesse e dunque si tratta. Solo cash o contropartite? Non ci interessano giocatori del Napoli".

SONDAGGI PER SORIANOIl ds Giuntoli vuole "regalare" Soriano a Sarri. E' l'ultima idea di casa-Napoli, stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss. Soriano è al centro del mercato di questo fine agosto: lo vorrebbe il Milan, Zenga non vuole lasciarlo partire dalla Samp, il club rossonero non intende mollare la trattativa e così il Napoli ha riallacciato una trattativa già abbozzata a giugno coi dirigenti doriani.