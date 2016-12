26 agosto 2015 Napoli, mercato live: obiettivo Oikonomou Il ds Giuntoli sta trattando con il Bologna. Incontro per Lemina, pressing su Soriano

DE GUZMAN-SUNDERLAND, MANCA IL SI' DEL GIOCATORENapoli e Sunderland hanno raggiunto l'accordo per Jonathan De Guzman, ma per chiudere la trattativa manca l'ok del giocatore. Il centrocampista olandese ha parlato con il connazionale Advocaat, manager degli inglesi, ma non si è ancora convinto. Lo riporta Sky Sport.

IL NAPOLI DICE NO A GIACCHERINISecondo quanto raccolto da Radio Kiss Kiss Napoli, l'entourage di Giaccherini ha contattato il Napoli per valutare la possibilità di un trasferimento dell'esterno ai partenopei. Ma il ds Crisitano Giuntoli ha rifiutato la proposta. Per Giaccherini rimane il Bologna, ma l'ostacolo è l'ingaggio elevato.

E' ASSALTO A OIKONOMOUIl Napoli tenta l'assalto al difensore del Bologna Marios Oikonomou. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli ne ha parlato con il suo omologo Pantaleo Corvino: come riferisce 'Il Corriere dello Sport' al club azzurro, nello scambio, potrebbe andare El Kaddouri più un conguaglio fissato attorno ai sei milioni di euro.

INCONTRO PER LEMINAIl Napoli insiste per Lemina del Marsiglia, obiettivo anche della Juve per il centrocampo. Previsto in giornata un contatto con il club francese. Gli altri obiettivi per la mediana sono Soriano della Sampdoria e Vecino della Fiorentina.

SPUNTA DOUGLAS PER LA DIFESA Il Napoli sta trattando il difensore centrale del Dnipro Douglas Silva Bacelar. Gli azzurri hanno offerto 6 milioni di euro, mentre la richiesta degli ucraini è di 7,5.

ZUNIGA: IL PORTO ALZA L'INGAGGIOIl Porto vuole Camilo Zuniga e per convincere il colombiano la società lusitana ha deciso di aumentare l'offerta di ingaggio. Sul terzino infatti c'è forte l'interesse del Galatasaray

ROMEI (SAMP): "ADL VUOLE SORIANO"Le parole dell'avvocato Antonio Romei, braccio destro del presidente della Samp, Ferrero, a Radio CrC. "De Laurentiis vuole regalare Soriano a Sarri, stessa cosa sta provando a fare Galliani per Mihajlovic. Il presidente Ferrero però sta resistendo, Napoli e Milan sono molto interessate, ma per noi Soriano è un giocatore importantissimo. Vilhena è indipendente dall'operazione Soriano, speriamo di chiudere. I rapporti con il club partenopeo sono ottimi, entro giovedì però vorremmo chiudere le operazioni più importanti. Questa mattina c'è stata una fase interlocutoria tra Carlo Osti e Cristiano Giuntoli. Soriano non è stato messo in vendita, c'è l'interesse e dunque si tratta. Solo cash o contropartite? Non ci interessano giocatori del Napoli".

SONDAGGI PER SORIANOIl ds Giuntoli vuole "regalare" Soriano a Sarri. E' l'ultima idea di casa-Napoli, stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss. Soriano è al centro del mercato di questo fine agosto: lo vorrebbe il Milan, Zenga non vuole lasciarlo partire dalla Samp, il club rossonero non intende mollare la trattativa e così il Napoli ha riallacciato una trattativa già abbozzata a giugno coi dirigenti doriani.

IL GALATASARAY VUOLE ZUNIGAContinuano i contatti fra Napoli e Galatasaray per Zuniga. Il club turco cerca un esterno e quello del colombiano è il primo nome in lista.

ALTRO NO AL BAYER PER KOULIBALYIl Napoli ha respinto il secondo tentativo del Bayer Leverkusen per Koulibaly. I tedeschi, dopo la prima offerta da 11 milioni sono saliti a 12. Il Napoli però non scende dalla valutazione di 15 milioni. Trattativa in fase di stallo.

LUCAS SILVA VA AL MARSIGLIASfuma l'obiettivo Lucas Silva per il Napoli. Il Real Madrid lo sta spingendo verso il Marsiglia.

PER LA DIFESA HEURTAUX O DRAGOVICIn questi ultimi giorni di mercato il Napoli cercherà di acquistare un difensore. In lista, oltre a Oikonomou del Bologna, ci sono Heurtaux dell'Udinese e Dragovic della Dinamo Kiev. L'ostacolo per l'austriaco del club ucraino è il costo del cartellino: circa 13 milioni di euro.

LEMINA PER IL CENTROCAMPOIl Napoli pensa a Mario Lemina per rinforzare il centrocampo. In serata ci sono stati alcuni contatti tra il club partenopeo e il Marsiglia, il giocatore interessa anche alla Juve.