Napoli, mercato live: Mertens non si muove, Siviglia su Callejon

MERTENS: "RESTO AL NAPOLI""Non vado via da Napoli, stiamo lavorando per arrivare il più in alto possibile". Così Dries Mertens smorza le voci di mercato che lo riguardano e giura fedeltà al nuovo progetto targato Sarri. "Ho ancora tre anni di contratto, non vado via. Mi piace giocare per questa squadra, i tifosi vogliono che io giochi per il Napoli", ha aggiunto il belga. "Dobbiamo imparare questo modulo diverso da quello utilizzato nei due anni precedenti, sono le piccole cose che fanno la differenza - ha concluso -. Non so dove può arrivare il Napoli? Siamo qui per lavorare".