17 agosto 2015 Napoli, mercato live: Maksimovic, ultimatum del Torino I granata si aspettano entro domani unʼofferta di almeno 22 milioni

DE GUZMAN VICINO AL MARSIGLIAOggi è previsto un incontro tra il Napoli e il Marsiglia per De Guzman. Il centrocampista è vicino al trasferimento in Francia.

OGGI INLER PUO' ANDARE AL LEICESTERDopo le due vittorie in Premier, il Leicester oggi potrà abbracciare Inler. Il centrocampista dovrebbe firmare nelle prossime ore un triennale con il club inglese.

GHOULAM, C'E' ANCHE LA ROMADopo essere stato corteggiato da Arsenal e Chelsea, Faouzi Ghoulam adesso potrebbe ricevere un'offerta dalla Roma, che sta sondando il mercato per un terzino sinistro. Sul taccuino giallorosso c'è anche il nome di Danilo D'Ambrosio dell'Inter.

MAKSIMOVIC, ULTIMATUM TORINOIl Torino dà un ultimatum al Napoli sul fronte Maksimovic. Urbano Cairo si aspetta un'offerta di almeno 22 milioni di euro, ma vuole che arrivi entro domani per avere poi il tempo di trovare un sostituto. In caso contrario, i partenopei proveranno a trattare Juan Jesus con l'Inter.

MAKSIMOVIC FUORI IN COPPA ITALIA. VENTURA "SEMPLICE PAUSA""Maksimovic? E' stata una semplice pausa". Dopo la vittoria sul Pescara e il passaggio del turno in Coppa Italia, il tecnico del Torino Ventura nega intrecci di mercato dietro l'esclusione del difensore dalla partita. "Da martedì ce lo abbiamo di nuovo e se ce lo abbiamo martedì, ce lo avremo anche in seguito".

DALLA SERBIA: IL TORINO ACCETTERA' 20 MLN PER MAKSIMOVICIl Torino accetterà l'offerta di 20 milioni del Napoli per Maksimovic. A rivelarlo il quotidiano serbo 'Blic'. Dopo i continui rifiuti, dunque, il presidente granata Urbano Cairo sarebbe pronto a lasciar partire il difensore, in panchina nella gara di Coppa Italia tra i granata e il Pescara.

GILARDINO, IL PALERMO ORA E' IN POLEAffondo decisivo del Palermo per Alberto Gilardino. Questa sera, nella sua villa, Maurizio Zamparini incontrerà a cena i rappresentati dell'attaccante ancora di proprietà del Guangzhou. Potrebbe essere l'appuntamento chiave.

MERTENS RESTA? IL BELGA CHIEDE GARANZIE Il Napoli non intende privarsi di Dries Mertens ma il lavoro sotto traccia dell'Inter continua. Il belga piace molto a Mancini e la corte del tecnico nerazzurro ha lusingato non poco l'esterno azzurro che ha chiesto garanzie in merito alla sua centralità nel progetto di Sarri.

MAKSIMOVIC, NUOVO INCONTRO IN SETTIMANA Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo non spaventano il Napoli. I granata continuano a chiedere 25 milioni per Maksimovic ma gli azzurri sono convinti di poter chiudere l'affare intorno ai 18/20. A inizio settimana - già lunedì - è previsto un nuovo contatto tra le due società: il Napoli non molla il serbo.

LA SAMP SU EL KADDOURIOmar El Kaddouri non è ancora certo di rimanere al Napoli. Tornato in Campania dopo l'esperienza al Torino, il giocatore marocchino piace molto alla Sampdoria che sta monitorando la situazione.

DUELLO CON IL PALERMO PER GILARDINOIl Napoli non molla la pista per Alberto Gilardino, tornato al Guangzhou Evergrande dopo il prestito alla Fiorentina. Il Napoli riflette sulla possibilità di prelevare l'ex viola e affidargli il ruolo di vice Higuain. Ma sull'attaccante adesso c'è anche Palermo, che va così ad aggiungersi alla lunga lista di pretendenti.