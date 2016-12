1 agosto 2015 Napoli, mercato live - Maksimovic si complica Il granata costa troppo. Per la fascia spunta il nome di Sala

HYSAJ CONVOCATO PER IL NIZZAHysaj questa mattina ha sostenuto test e visite mediche. È stato convocato per Nizza-Napoli di domenica, in attesa del perfezionamento del contratto.

HYSAJ A CASTEL VOLTURNO PER LE VISITEElseid Hysaj è arrivato a Castel Volturno per sottoporsi alle visite mediche che preludono alla firma del contratto che lo legherà al Napoli. L'esterno albanese arriva dall'Empoli a cui il Napoli pagherà 5 milioni di euro. Hysaj firmerà un contratto quinquennale. Si tratta del quinto nuovo arrivo in casa Napoli dopo Reina, Valdifiori, Chiriches e Gabriel.

DUMITRU VA IN GRECIAIl Napoli lavora anche nel mercato in uscita. Nicolao Dumitru, attaccante classe 1991 in azzurro dal 2010, piace a due squadre greche: Paok Salonicco e Olympiacos.

SALA O D'AMBROSIO SULLA FASCIAIl Napoli vuole rinforzare la fascia. Al di là del nome D'Ambrosio dell'Inter (piace anche al West Ham), c'è quello di Sala del Verona. Vrsaljko ora è davvero difficile.

SI COMPLICA MAKSIMOVICPer la difesa sono due gli obiettivi del Napoli: Oikonomou del Bologna e Maksimovic del Torino. Ma il giocatore granata costa 20 milioni di euro e l'affare è complicato.

OGGI ARRIVA HYSAJOggi è il giorno a Castel Volturno di Hysaj. Il difensore dell'Empoli ha in programma i test fisici.

JUAN JESUS PER CALLEJONSecondo quanto riporta Tuttosport, l'Inter starebbe lavorando con il Napoli per acquistare Callejon. Juan Jesus è finito nel mirino della squadra di Maurizio Sarri e il brasiliano potrebbe così finire in una trattativa per arrivare all'esterno spagnolo, viste anche le difficoltà di convincere il Wolfsburg per Perisic.

ACCORDO CON IL LEICESTER PER INLERInler alla corte di Claudio Ranieri. Il Napoli avrebbe trovato un accordo con il Leicester per il centrocampista svizzero per quattro milioni di euro. Manca il sì del giocatore.