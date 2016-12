16 agosto 2015 Napoli, mercato live: lunedì nuovo contatto per Maksimovic Il Torino chiede 25 milioni: AdL non molla la presa

MAKSIMOVIC FUORI IN COPPA ITALIA. VENTURA "SEMPLICE PAUSA""Maksimovic? E' stata una semplice pausa". Dopo la vittoria sul Pescara e il passaggio del turno in Coppa Italia, il tecnico del Torino Ventura nega intrecci di mercato dietro l'esclusione del difensore dalla partita. "Da martedì ce lo abbiamo di nuovo e se ce lo abbiamo martedì, ce lo avremo anche in seguito".

DALLA SERBIA: IL TORINO ACCETTERA' 20 MLN PER MAKSIMOVICIl Torino accetterà l'offerta di 20 milioni del Napoli per Maksimovic. A rivelarlo il quotidiano serbo 'Blic'. Dopo i continui rifiuti, dunque, il presidente granata Urbano Cairo sarebbe pronto a lasciar partire il difensore, in panchina nella gara di Coppa Italia tra i granata e il Pescara.

GILARDINO, IL PALERMO ORA E' IN POLEAffondo decisivo del Palermo per Alberto Gilardino. Questa sera, nella sua villa, Maurizio Zamparini incontrerà a cena i rappresentati dell'attaccante ancora di proprietà del Guangzhou. Potrebbe essere l'appuntamento chiave.

MERTENS RESTA? IL BELGA CHIEDE GARANZIE Il Napoli non intende privarsi di Dries Mertens ma il lavoro sotto traccia dell'Inter continua. Il belga piace molto a Mancini e la corte del tecnico nerazzurro ha lusingato non poco l'esterno azzurro che ha chiesto garanzie in merito alla sua centralità nel progetto di Sarri.

MAKSIMOVIC, NUOVO INCONTRO IN SETTIMANA Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo non spaventano il Napoli. I granata continuano a chiedere 25 milioni per Maksimovic ma gli azzurri sono convinti di poter chiudere l'affare intorno ai 18/20. A inizio settimana - già lunedì - è previsto un nuovo contatto tra le due società: il Napoli non molla il serbo.

LA SAMP SU EL KADDOURIOmar El Kaddouri non è ancora certo di rimanere al Napoli. Tornato in Campania dopo l'esperienza al Torino, il giocatore marocchino piace molto alla Sampdoria che sta monitorando la situazione.

DUELLO CON IL PALERMO PER GILARDINOIl Napoli non molla la pista per Alberto Gilardino, tornato al Guangzhou Evergrande dopo il prestito alla Fiorentina. Il Napoli riflette sulla possibilità di prelevare l'ex viola e affidargli il ruolo di vice Higuain. Ma sull'attaccante adesso c'è anche Palermo, che va così ad aggiungersi alla lunga lista di pretendenti.

CAIRO: "MAKSIMOVIC MOLTO LONTANO DAL NAPOLI"Maksimovic lontano dal Napoli. Parola di Urbano Cairo: "Potremmo dire, anzi, che è sempre più lontano" ha dichiarato il presidente del Torino alla Rai."Noi abbiamo ricevuto un'offerta che non è certamente adeguata al valore del giocatore: 12 milioni più bonus. Non dico che sia offensiva, perché conosco e rispetto il valore del denaro, ma ribadisco che non è adeguata per le qualità di Nikola Maksimovic. Mi spiace per i tifosi napoletani, mi sono molto simpatici, ma non ci sono nemmeno le basi per parlarne. Romagnoli è passato dalla Roma al Milan per il doppio dell'offerta che abbiamo ricevuto, inoltre ormai siamo troppo vicini alla fine del mercato".

ULTIMO RILANCIO PER MAKSIMOVIC: 20 MILIONIIl Napoli tira dritto per Maksimovic. I continui 'no' del Torino non spaventano il club azzurro. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino', De Laurentiis ha fatto un ultimo rilancio per il difensore serbo: 15 milioni di euro, più due di bonus e ulteriori tre da versare nelle casse del club granata in caso di accesso alla prossima Champions League per un totale di 20 milioni. Un'offerta che starebbe facendo vacillare il Torino: entro le prossime 48 ore la risposta.

MERTENS NON SI TOCCAMertens non si tocca. Il Napoli blinda il belga mandando un chiaro segnale all'Inter, interessata al giocatore. E neppure la proposta dei nerazzurri di offrire Juan Jesus più conguaglio economico convince il club azzurro.

DE GUZMAN-MARSIGLIA, PICCOLA FRENATAPiccola frenata per Jonathan De Guzman al Marsiglia. Per l'olandese il Napoli chiede 4 milioni, mentre i francesi, al momento, si sono fermati a 2,5.

SOUTHAMPTON SU KOULIBALYDall'Inghilterra starebbe arrivando un'offerta di 12 milioni di euro per Koulibaly. Dopo i 7 del Leicester per Inler, sarebbero altri soldi importanti da investire su Maksimovic e per un tentativo per Soriano.

IL VILLARREAL FRENA SU HENRIQUE-VARGASNel mercato in uscita c'è da registrare una frenata sul fronte Henrique-Vargas da parte del Villareal. Il club spagnolo dell'operazione e spera che il Napoli abbassi le pretese economiche.