Napoli, mercato live - Juan Jesus è il nome nuovo per la difesa

ACCORDO CON IL LEICESTER PER INLER

Inler alla corte di Claudio Ranieri. Il Napoli avrebbe trovato un accordo con il Leicester per il centrocampista svizzero per quattro milioni di euro. Manca il sì del giocatore.

VRSALJKO COMPLICATO, SALGONO LE QUOTAZIONI DI SALA

Sempre più difficile la pista Vrsaljko per il Napoli: troppa la distanza tra la richiesta del Sassuolo (oltre 10 milioni di euro) e quanto è disposto a sborsare il club azzurro. E allora ecco che la società di De Laurentiis sta pensando sempre più insistentemente a Jacopo Sala del Verona. Obiettivo ancora più concreto in caso di partenza di un altro centrocampista - in questo caso Inler (direzione Leicester).

JUAN JESUS E' L'ULTIMA IDEA

Il Napoli è sempre alla ricerca di centrali difensivi. Se Urbano Cairo non cambierà idea sull'incedibilità di Maksimovic, i partenopei potrebbero chiedere Juan Jesus all'Inter. Il brasiliano piace molto a Maurizio Sarri. Si potrebbe così aprire un asse di mercato tra Napoli e nerazzurri: D'Ambrosio e Juan Jesus appunto i due nomi caldi.

OFFERTI 5 MILIONI PER OIKONOMOU

Aurelio De Laurentiis non molla la presa su Marios Oikonomou. Come scrive Il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero offerto 5 milioni di euro al Bologna. La distanza con i felsinei è minima e si può chiudere anche a breve.

IL CHELSEA FA UN SONDAGGIO PER GHOULAM

C'è anche il Chelsea su Faouzi Ghoulam. I tabloid riportano che Mourinho si sarebbe interessato al giocatore del Napoli che piace anche al Psg.

VRSALJKO, INCONTRO CON IL SASSUOLO

Continua la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Vrsaljko. In serata è in programma un incontro tra i due club per cercare di raggiungere l'accordo.

L'AGENTE DI CALLEJON: "NON LASCIA NAPOLI"

L'agente di Callejon, Manuel Quilon, ha escluso ogni possibilità di cessione per il suo assistito: "Il presidente De Laurentiis non vuole assolutamente privarsi di Callejon. Questo è sicuro".

CHIRICHES HA FIRMATO

Adesso è ufficiale: il Tottenham ha confermato il passaggio di Vlad Chiriches al Napoli.

HYSAJ LASCIA IL RITIRO DELL'EMPOLI

Hysai e il Napoli, è questione di ore l'accordo ufficiale, visto che il difensore nel tardo pomeriggio ha lasciato il ritiro della sua attuale squadra, l'Empoli. Ieri poi Hysai a un giornale albanese aveva parlato della prospettvva Napoli come di "un sogno che si realizza", a i problemi contrattuali legati al diritto di immagini sono, evidentemente, superati.

IL NAPOLI SU D'AMBROSIO

Dopo l'arrivo di Chiriches, il Napoli sta pensando a un nuovo acquisto. Secondo Radio Kiss Kiss, la nuova idea sarebbe quella di D'Ambrosio. Il giocatore è in uscita dal club nerazzurro.

DE LAURENTIIS: "HIGUAIN? RISPETTERA' IL NAPOLI"

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Higuain: "Se ho mai pensato di cederlo? Mai e poi mai. Non a caso ho messo una clausola altissima, difficile da sostenere per un eventuale acquirente. Cosa mi aspetto da lui? Che sia rispettoso dell'impegno e del lavoro della squadra".

IL BESIKTAS INSISTE PER INLER

Oltre ad avere mercato in Premier League, Inler continua ad essere corteggiato dal Besiktas, che ha appena ufficializzato l'arrivo di Gomez.

HYSAJ: INTOPPO SUI DIRITTI D'IMMAGINE

C'è un intoppo nella trattativa per il passaggio di Hysaj al Napoli, legato ai diritti d'immagine. Su questo punto infatti non è stato ancora trovato l'accordo tra il difensore e il club azzurro. L'operazione comunque alla fine si farà. Occhi in ogni caso su Jacopo Sala del Verona.

HIGUAIN, RINNOVO CON AUMENTO

Gonzalo Higuain tratta il prolungamento fino al 2019, con aumento dell'ingaggio a 6 milioni di euro e abbattimento della clausola da 94 milioni: se non arriva la Champions, a fine anno sarà divorzio.