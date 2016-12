Napoli, mercato live: incontro per Sala. Ag. De Guzman: "Valutiamo l'addio"

7 agosto 2015 Napoli, mercato live: incontro per Sala. Ag. De Guzman: "Valutiamo lʼaddio" Si continua a seguire il terzino del Verona. Il centrocampista non vuole andare al Leicester

AG. DE GUZMAN: "VALUTIAMO L'ADDIO"Jonathan De Guzman è sempre più lontano dal Napoli. Lo ha ammesso a Tuttonapoli l'agente Fabio Parisi: "Stiamo valutando per il futuro cosa fare. De Guzman sta bene e l'assenza dai convocati è una scelta tecnica. Pensiamo all'addio e valutiamo proposte, troveremo la soluzione migliore per tutti". Il giocatore interessa al Marsiglia.



INCONTRO PER SALAIl Napoli lavora molto sul mercato in uscita, ma sta continuando la trattativa con il Verona per Sala. Il terzino costa 7 milioni. Un prezzo accessibile per il club di Aurelio De Laurentiis.

REBUS INLERPer la cessione di Inler c'è l'accordo con il Leicester City, ma lo svizzero preferirebbe lo Schalke. Il suo contratto con il Napoli è in scadenza nel 2016.

VARGAS PIACE ANCHE IN TURCHIAEdu Vargas non piace soltanto al Marsiglia. L'attaccante cileno infatti è corteggiato anche dal Trabzonspor e il Besiktas, ma i club turchi lo vogliono in prestito. Aurelio De Laurentiis preferirebbe cederlo a titolo definitivo.

INSIGNE, PROVE DI RINNOVOProve di rinnovo tra Insigne e il Napoli. L'agente dell'attaccante avrebbe incontrato poco fa Cristiano Giuntoli, il ds dei partenopei. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un altro incontro.

VENTURA, POLEMICA PER MAKSIMOVICSu Maksimovic arrivano le frasi di Giampiero Ventura, tecnico del Torino: "La situazione è bizzarra, la società ha affermato di non aver ricevuto offerte, quindi mi chiedo chi abbia parlato con il giocatore. Come sappiamo tutti si dovrebbe discutere con la società e non con il calciatore".

PRONTI A TUTTO PER MAKSIMOVICCon l'accordo con il giocatore in mano, il Napoli è pronto a stringere con il Torino per Maksimovic. Al momento la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia - 15+3 la proposta di De Laurentiis, 20 la richiesta - ma gli azzurri sono fiduciosi e potrebbero comunque anche rilanciare una volta incassati i soldi delle cessioni di Inler, De Guzman ed Henrique.

IN TRE PER INLERInler sembra ormai a un passo dalla cessione al Leicester anche se, nelle ultime ore, si sono fatte avanti per il giocatore svizzero almeno altre due squadre. Una è il Besiktas, destinazione che non sembrerebbe troppo gradita dal giocatore; l'altra è lo Schalke che, secondo il quotidino tedesco Kicker, sarebbe pronto a formulare la propria offerta. Anche il West Ham non ha nascosto il proprio interesse per il centrocapista azzurro