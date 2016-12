27 luglio 2015 Napoli, mercato live - Higuain resta. Chiriches ad un passo De Laurentiis conferma: imminente lʼintesa col Pipita. Per la difesa ecco il centrale romeno. Se salta Vrsaljko tutto su Hisaj

CHIRICHES DOMANI IN ITALIASfumato Astori, il Napoli si è buttato con forza su Vlad Chiriches, centrale romeno del Tottenham, non convocato dagli Spurs per la tournée estiva. Il difensore è atteso già martedì, in Italia, per incontrare la dirigenza del Napoli che tratterà con il giocatore. Agli Spurs è stata avanzata un'offerta da 6 milioni di euro. Affare in dirittura d'arrivo a titolo definitivo.

VRSALJKO SI COMPLICA, ASSALTO AD HYSAJSempre in salita l'affare Vrsaljko: il Sassuolo spara alto a causa della clausola che consentirà al Genoa di incassare il 50% della cifra per la quale verrà venduto. Per questo il Napoli ha deciso di cambiare obiettivo e di provare a prendere Hysaj, il terzino albanese pupillo di Sarri.

RINNOVO HIGUAIN: DE LAURENTIIS CONFERMAIl Napoli e Higuain hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. La notizia era nell'aria ed e' stata in qualche modo confermata dal presidente, Aurelio De Laurentiis. Incrociandolo a bordo campo a Dimaro, un tifoso ha chiesto al patron: "Ma Higuain ha rinnovato?" e la risposta di De Laurentiis e' stata eloquente: "Che credi, che sia venuto qui a prendere il fresco?". Higuain ha un contratto fino al 2018 che sara' prolungato almeno di un anno, fino al 2019, forse anche con un aumento di ingaggio.

CHIRICHES, IRROMPE IL NAPOLIUn nome nuovo per la difesa del Napoli, alla ricerca di un difensore centrale. Nelle ultime ore ha preso quota quello di Vlad Chiriches del Tottenham, sui cui c'è anche forte la Fiorentina.

CALLEJON: C'E' IL CHELSEADopo il Tottenham, adesso su Callejon c'è il Chelsea. José Mourinho lo ha già allenato al Real ed è pronto a riabbracciarlo a Londra. Ma il Napoli per l'esterno spagnolo vuole 20 milioni di euro. Si può trattare.

OBIETTIVO DORIAIl Napoli sta per intavolare una doppia trattativa con il Marsiglia. In entrata c'è il nome del difensore Doria: il brasiliano non rientra più nei piani del tecnico, Bielsa. Invece, in uscita c'è Vargas: l'attaccante cileno piace molto al club transalpino.

VRSALJKO, A GIORNI SI PUO' CHIUDEREPotrebbe finire tra pochi giorni il tormentone Vrsaljko. Il Napoli ha rilanciato e ha offerto al Sassuolo 9 milioni di euro più il cartellino di El Kaddouri. Le distanze si stanno assottigliando.

HIGUAIN, SUL TAVOLO C'E' IL RINNOVOAurelio De Laurentiis con Higuain fa sul serio. Dopo l'incontro con l'entourage dell'argentino di qualche giorno fa, a Venezia, il presidente dei partenopei ha proposto all'attaccante il rinnovo del contratto fino al 2019. La palla adesso passa ad Higuain. La proposta prevede l'aumento dell'ingaggio a 5,8 milioni più bonus fino al 2019. Difficile dire di no.

HIGUAIN E' ARRIVATO A DIMAROHiguain è finalmente arrivato a Dimaro, sede del ritiro del Napoli. L'attaccante argentino è stato accolto da Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Inizia ufficialmente la sua stagione, dopo la delusione della Coppa America con la maglia della sua Argentina.

RILANCIO PER MAKSIMOVICIl Napoli tratta Maksimovic del Torino. La società granata chiede 20 mln per il giocatore, il Napoli è arrivato a 12 più 3 di bonus. Previsto un nuovo tentativo per alzare l'offerta e provare a raggiungere un'intesa. In alternativa, valutato il profilo di nome di Andreolli dell'Inter.

ALTRO INCONTRO PER VRSALJKOIl Napoli continua a trattare Vrsaljko, ma non c'è ancora nessun accordo con il Sassuolo. Previsto per domani un nuovo incontro tra le dirigenze per il giocatore croato.

SI INSISTE PER ACERBIIl Napoli insiste per Acerbi del Sassuolo: i partenopei sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta da 3,5 milioni. Sullo sfondo c'è Maksimovic, che il Torino non vuole cedere e rischia di costare davvero troppo.

CALLEJON, RIFIUTATA OFFERTA DEL TOTTENHAMIl Napoli avrebbe rifiutato un'offerta del Tottenham per Callejon. Gli Spurs avrebbero presentato, secondo quanto riporta il Daily Star, 11 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis ne vuole 20 per cedere l'esterno spagnolo.