25 luglio 2015 Napoli, mercato live: Higuain, patto con AdL Il fratello dellʼattaccante ha incontrato il presidente a Venezia: il Pipita resta

DONATI, L'ULTIMA IDEAIl Napoli sta per restituire lo sgarbo alla Fiorentina. I partenopei vogliono Giulio Donati, il terzino classe Inter che milita nel Bayer Leverkusen. Il giocatore è da tempo un obiettivo dei viola.

NIENTE ASTORI, PIACE DRAGOVICConsumata la rottura definitiva con Astori, il Napoli analizza altri profili per la difesa. Piace Dragovic della Dinamo Kiev, anche se l'obiettivo principale rimane Maksimovic. Un altro difensore sul taccuino di Giuntoli è il brasiliano Doria del Marsiglia.

HIGUAIN, INCONTRO CON L'AGENTEIl Napoli ha ribadito l'intenzione di continuare a puntare su Higuain. Stando a Sky Sport, il fratello-agente del Pipita avrebbe incontrato a Venezia i dirigenti azzurri (De Laurentiis compreso) per fare il punto della situazione e rasserenare gli animi. La dirigenza partenopea ha confermato che il Pipita non è sul mercato e resta al centro del progetto di Sarri.

MERTENS: "IO RESTO QUI""Il mio futuro? Io resto qui e cerco di fare il massimo, con Sarri mi trovo bene". Lo ha detto Dries Mertens ai microfoni di Premium Sport al termine del primo tempo dell'amichevole del Napoli contro il Feralpi Salò. "Il ruolo? Se un giocatore è forte secondo me può giocare in qualsiasi ruolo".

E' ROTTURA CON ASTORI Sedotto e abbandonato. Davide Astori, ad un passo dal Napoli fino a qualche giorno fa, ha capito che il San Paolo non sarà la sua prossima destinazione. Il giocatore, lasciato in stand-by dalla società di De Laurentiis, sabato andrà in ritiro con il Cagliari. Fiorentina e Stoccarda all'orizzonte.

NO DEL SASSUOLO PER ACERBIL'empasse per Astori ha convinto il Napoli a sondare il terreno anche per altre piste. Nel dettaglio, gli azzurri avrebbero tentato di mettere le mani sul cartellino di Acerbi, per cui è stata avanzata un'offerta di 3,5 milioni di euro. I neroverdi però hanno risposto picche.

GIUNTOLI A MILANO PER VRSALJKOIl ds del Napoli Giuntoli è a Milano per incontrare gli agenti di Vrsaljko. Sul piatto l'offerta del Napoli e lo studio delle possibili strategie per convincere il Sassuolo a cedere il giocatore. L'offerta potrebbe essere alzata: oltre 8 milioni più il cartellino di El Kaddouri.

12 MILIONI PER MAKSIMOVICPraticamente sfumato Astori e con Romagnoli difficile da raggiungere, il Napoli prova l'assalto al difensore del Torino Maksimovic. De Laurentiis prepara un'offerta da 12 milioni di euro, anche se Cairo già nelle scorse settimane aveva spiegato che 15 milioni non erano sufficienti per il serbo.

BARTRA: "RESTO AL BARCELLONA"Marc Bartra allontana il Napoli. Intervistato da Marca: "Ogni anno girano le stesse voci, però io penso solo a continuare con il Barça, qui ho tutto quello che voglio, è una cosa unica sentirsi importante in una squadra di questo tipo. Voglio fare bene, non solo per me, ma anche per la squadra".

VRSALJKO: IL SASSUOLO RIFIUTA UN'ALTRA OFFERTASi fa sempre più difficile l'arrivo di Vrsaljko al Napoli. Il club partenopeo ha offerto 7,5 milioni di euro più il cartellino di El Kaddouri. Ma gli emiliani ne vogliono 10 più il giocatore. Senza contropartita il Sassuolo ne aveva chiesti 12.

ASTORI TENTATO DALLA FIORENTINASi rischia di avere un altro duello di mercato. Questa volta con la Fiorentina. I viola sono interessati ad Astori, il difensore del Cagliari, l'anno scorso alla Roma, tanto trattato da Aurelio De Laurentiis.