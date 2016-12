5 luglio 2015 Napoli, mercato live: Higuain, ora può essere addio Lʼattaccante argentino piace allʼArsenal. Ghoulam, è spuntato anche il Psg

INLER, MANOVRA DI DISTURBO DELLA FIORELa Fiorentina non molla Inler del Napoli che nelle ultime ore avrebbe dato risposta negativa alla proposta del Watford.

RAFAEL ANDRA' VIAIl futuro di Rafael è sempre più lontano dal Napoli. Andrà via anche uno tra Andujar e Sepe: uno dei due resterà e farà da secondo a Reina.

NAPOLI, ZAPATA PRONTO A RINNOVAREIn attesa di far luce sul suo futuro, Duvan Zapata è pronto a rinnovare fino al 2020 con il Napoli. Stando ad Alfredopedulla.com, l'entourage del giocatore e il club stanno perfezionando l'accordo. Sulle tracce dell'attaccante c'è l'Udinese, interessata a un prestito di due anni e la Sampdoria.

VRSALJKO, PEROTTI E ASTORI: SETTIMANA DECISIVAPer il Napoli sarà una settimana importante. Nei prossimi giorni sono previsti degli incontri per Vrsaljko del Sassuolo. Il Napoli vedrà anche il Genoa per Perotti e il Cagliari per Astori, ma sul difensore ex Roma c'è anche lo Stoccarda.

PER HIGUAIN PUO' ESSERE ADDIOUn altro fallimento può pesare sullo stato d'animo di Higuain. Così dopo la sconfitta nella finale mondiale contro la Germania, l'argentino deve sopportare anche il ko nell'ultimo atto della Coppa America. Con tanto di errore clamoroso davanti alla porta. Adesso Higuain potrà chiedere ad Aurelio De Laurentiis di cambiare aria ed essere ceduto per ritrovare voglia e stimoli. Il patron dei partenopei aveva detto che avrebbe preteso la maxi clausola da 94 milioni di euro, ma l'affare può essere chiuso a 60. L'argentino ha mercato in Premier League e piace tanto all'Arsenal. I Gunners potrebbero aprire una trattativa e inserire qualche contropartita interessante nell'affare.

GHOULAM, PIACE AL PSGC'è un'altra squadra per Ghoulam. Dopo l'Arsenal e il Qpr, adesso è spuntato anche il Psg. Se Digne andrà alla Roma, i parigini chiuderebbero con il Napoli per Ghoulam. L'esterno algerino tornerebbe quindi in Francia, dopo aver militato con il Saint Etienne.

SARRI SPINGE PER ALLANMaurizio Sarri continua a spingere per Allan. Continua la trattativa con l'Udinese per il centrocampista, ma Inler e Britos (le due contropartite) ancora devono trovare l'accordo con il Watford, l'altro club di proprietà della famiglia Pozzo.

DARMIAN LONTANO, C'È LO UNITEDDifficile, quasi impossibile vedere Matteo Darmian con la maglia del Napoli nella prossima stagione. Le richieste di Cairo sono troppo elevate. Inoltre nelle ultime ore si è fatto avanti il Manchester United: i Red Devils sarebbero disposti a investire i 20 milioni chiesti dal Toro.

NAPOLI-ALLAN, INTOPPO NELL'AFFARE Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss, ci sarebbe qualche intoppo sul trasferimento di Allan al Napoli. Inler non ha ancora raggiunto l'accordo con il Watford, altro club della famiglia Pozzo.

NAPOLI-VRSALJKO, CI SIAMOQuasi sfumato Darmian, ma ci sarà comunque un ultimo tentativo, nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro con il Sassuolo per Vrsaljko. Il giocatore era stato pagato 7 milioni dagli emiliani.

NAPOLI-GENOA, INCONTRO PER PEROTTIDa registrare un'accelerata sulla trattativa per Perotti. Con il giocatore Aurelio De Laurentiis ha già l'accordo: 1,5 milioni di euro per 4 anni. Ora bisogna parlare con Enrico Preziosi, presidente del Genoa. Sull'argentino c'è sempre l'inteteresse del Watford.

FATTA PER ALLAN: 12 MILIONI PIU' INLER E BRITOSE' stato trovato l'accordo tra Napoli e Udinese per il passaggio di Allan in azzurro. Dopo l'incontro londinese tra Giuntoli e Pozzo, il centrocampista è a un passo dall'approdare alla corte di Sarri. Ecco i dettagli dell'operazione: ai friulani andranno 12 milioni di euro più Britos e Inler, entrambi destinati al Watford, uno dei club di proprietà della famiglia Pozzo.