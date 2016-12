8 luglio 2015 Napoli, mercato live: Giuntoli allontana Perotti Trovato lʼaccordo con il Cagliari per Astori, il City punta su Higuain

ACCORDO COL CAGLIARI PER ASTORI Ci sarebbe l'accordo tra il Napoli e il Cagliari per portare Davide Astori sotto il Vesuvio. Intesa sulla base dei 5,5 milioni di euro, al giocatore quadriennale da 900mila euro più bonus.

L'AGENTE DI SEPE: "O FIORENTINA O RESTA"Il futuro di Luigi Sepe è al bivio. "C'è una trattativa con la Fiorentina che è molto interessata al giocatore, perciò ritengo che o andrà alla Fiorentina o resta al Napoli per fare il vice Reina", ha detto il suo agente Mario Giuffredi a Radio Marte.

GIUNTOLI: "PEROTTI? NON CI INTERESSA"Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha chiuso le porte a Diegoi Perotti, almeno per ora. "Perotti è un giocatore interessante, però anche nel reparto avanzato abbiamo tanti giocatori a disposizione e quindi non ci interessa. Il mercato è lungo...", ha detto a Sportitalia. Su Ekdal e Astori: "Ekdal è un bravissimo centrocampista, ma in quel ruolo abbiamo tanti giocatori e quindi non ci interessa. Per lui abbiamo fatto semplicemente un sondaggio con il Cagliari, nulla di più. Quindi non possiamo parlare di una vera trattativa". E Higuain? "A chi non interessa Higuain? E' un giocatore fenomenale e per questo il Napoli lo considera incedibile e non partirà".

HIGUAIN, PIU' CITY CHE ARSENALSpunta il Manchester City su Gonzalo Higuain. I Citizens starebbero cercando il sostituto di Dzeko destinato alla Roma.

VRSALJKO, PERICOLO JUVE. IL NAPOLI CHIAMA MAROTTAIl Napoli sta lavorando per regalare Vrsaljko a Maurizio Sarri. Ma all'orizzonte potrebbe esserci la Juventus, che con il Sassuolo ha ottimi rapporti. Allora c'è stata una chiamata dei partenopei al club bianconero per capire se ci dovrà essere uno scontro di mercato, con il prezzo che magari rischia di alzarsi vertiginosamente, per il terzino degli emiliani. Vrsaljko è ora l'obiettivo numero uno del Napoli, dopo che Aurelio De Laurentiis ha visto sfumare con il Torino l'affare Darmian, sempre più vicino al Manchester United.

ADL, NO ALL'ARSENAL PER HIGUAINAurelio De Laurentiis ha detto no ai 60 milioni di euro dell'Arsenal per Higuain. Secondo il Corriere dello Sport il Pipita è sempre incedibile e il presidente del Napoli non ha intenzione di cedere. Per portarlo via dal San Paolo servono i 94,5 milioni di euro della clausola.

IN ARRIVO PEROTTI, VRSALJKO E ALLANTre colpi in canna per il Napoli, tre affari ai dettagli che, senza clamorose sorprese, saranno chiusi nel giro dei prossimi giorni: Perotti, Vrsaljko e Allan sono in arrivo. Con lo spagnolo c'è l'accordo, ma c'è ancora da trattare con il Genoa che chiede 12 milioni di euro. L'offerta degli azzurri per il momento si è fermata a 10. Altri 12 milioni di euro pronti per il Sassuolo per il terzino: l'incontro di mercoledì è stato positivo. Infine è atteso tra poche ore la chiusura con l'Udinese per il brasiliano.

ACCORDO PER EKDALNapoli e Cagliari hanno trovato l'accordo per il passaggio di Albin Ekdal al San Paolo per cinque milioni di euro. Resta da convincere il giocatore svedese che preferirebbe l'Amburgo e la Bundesliga

INCONTRO PER ALLAN-ZAPATAIncontro in corso tra Napoli e Udinese per il passaggio di Allan in azzurro. I dirigenti dei due club si sono incontrati per discutere dell'affare alla presenza degli agenti di Duvan Zapata.

ASTORI, NON C'E' ANCORA L'ACCORDOSembrava fatta per Astori al Napoli, ma le parti, dopo gli incontri di oggi al Gallia di Milano, non hanno trovato l'accordo e si sono improvvisamente allontanate. Il Cagliari non ha infatti intenzione di cedere il giocatore per meno di sei milioni. Al momento il club di De Laurentiis reputa la richiesta troppo alta. Nei prossimi giorni è probabile che Napoli e Cagliari si incontrino di nuovo per cercare di trovare un punto di intesa

L'AGENTE DI PEROTTI: "NULLA DI CONCRETO"Diego Perotti ad un passo dal Napoli. E' questa l'ultima indiscrezione sul mercato degli azzurri che vuole Giuntoli vicinissimo all'accordo col giocatore del Genoa. "Non c'è niente di concreto per il momento, non abbiamo avuto contatti significativi col club", commenta il procuratore del centrocampista,Eduardo Gamarnik. Ai microfoni di AreaNapoli.it, l'agente FIFA sottolinea:"Personalmente non ho conferme in merito. Sono in Italia, è vero, ma per un'altra operazione, bisogna aspettare il pomeriggio. Diego domani in Campania? Si trova in vacanza in Argentina, dove sta valutando diverse proposte che gli stanno arrivando prima di prendere una decisione definitiva. E' presto - conclude Gamarnik ad AreaNapoli.it - per dire dove giocherà il mio assistito nella prossima stagione". Dichiarazioni che, alla luce delle indiscrezioni odierne, potrebbero far pensare ad un bluff. Ma nel mercato, si sa, prima delle firme non c'è mai nulla di scontato...

NAPOLI, CONTINUA L'INTERESSE PER RUGANIContinua l'interesse del Napoli per Rugani, il difensore centrale classe 1994 della Juventus, nell'ultima stagione in prestito all'Empoli. Al momento, però, è davvero difficile che Rugani lasci la Juventus.

HIGUAIN, L'ARSENAL VOLA A 60 MILIONIHiguain vuole giocare la Champions League, dopo la cocente delusione in Coppa America. Sarà la telenovela per tutta l'estate, ma sull'argentino è sempre vivo l'interesse dell'Arsenal, pronto a offrire 60 milioni di euro.

SONDAGGIO PER SORIANOAurelio De Laurentiis sta pensando a Soriano, un mese fa finito nel mirino del Milan. Il patron dei partenopei vorrebbe regalare un altro centrocampista a Maurizio Sarri, ma il grande ostacolo per il centrocampista italo-tedesco è la richiesta della Samp: 20 milioni. Ma nel contratto di Soriano sarebbe presente una clausola rescissoria di 10 milioni. Se così fosse, il Napoli partirebbe all'assalto.

ALLAN: 15 MILIONI PIU' BRITOSVisti i rifiuti di Inler di trasferirsi al Watford, l'altro club di proprietà della famiglia Pozzo, il Napoli ha cambiato l'offerta per Allan: 15 milioni più Britos. A queste condizioni si può fare davvero.

VRSALJKO: GIUNTOLI A CENA CON L'AGENTEIl Napoli prova ad accelerare per quanto riguarda Vrsaljko, da tempo nel mirino degli azzurri. Stasera il ds Giuntoli ha incontrato a cena l'agente del terzino. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'intesa col Sassuolo.