12 luglio 2015 Napoli, mercato live - Frenatina per Astori No del Torino per Maksimovic, in arrivo Gabriel

FRENATINA PER ASTORIPiccola frenata per Astori al Napoli: sono state ancora rinviate le visite mediche del nuovo difensore a Dimaro. Prima della firma ci sono da risolvere dei problemi legati ai diritti d'immagine: l'ex Roma deve risolvere il suo contratto con la Puma. L'affare, comunque, non dovrebbe essere in discussione.

EDU VARGAS VICINO ALL'AL-AINEdu Vargas è vicinissimo all'Al-Ain, lo riportano i media cileni. L'attaccante del Napoli è pronto ad accettare l'offerta di 3,5 milioni di euro netti a stagione. Agli azzurri undici milioni di euro.

TORINO: NO PER MAKSIMOVICIl Napoli ha fatto un'offerta per il difensore del Torino, Maksimovic. Dodici milioni di euro più tre di bonus non sono bastati a convincere i granata.

E' VICINO GABRIEL DAL MILANLunedì sarà la giornata decisiva per Gabriel al Napoli. Sono previsti nuovi contatti con il Milan per definire il prestito secco del giovane portiere brasiliano. Farà il vice di Reina dopo l'uscita di Sepe alla Fiorentina.

ASTORI, VISITE RINVIATEComincia con un piccolo intoppo l'avventura napoletana di Davide Astori. Il giocatore avrebbe dovuto svolgere le visite mediche questa mattina per poi raggiungere il resto della comitiva azzurra a Dimaro. C'è però stato un problema organizzativo che ha fatto slittare di 24 ore gli accertamenti medici. Visite, quindi, solo domani mattina.

SARRI PENSA A SAVICMentre Sepe si muove in direzione Firenze, un giocatore viola potrebbe fare il percorso inverso verso Napoli. Sarri ha infatti chiesto di valutare la possibilità di strappare ai viola il difensore Savic. Sul giocatore c'è anche l'Atletico Madrid e la Fiorentina non ha intenzione di farlo partire per una cifra inferiore ai 13 milioni

SEPE VA ALLA FIORENTINAManca l'ufficialità, ma Sepe è di fatto un giocatore della Fiorentina. Il portiere ex Empoli, di proprietà del Napoli, andrà in prestito al club viola. Le società, come confermato da Mario Giuffredi, agente del giocatore, hanno trovato l'accordo: "I viola lo stanno trattando da oltre un mese e si concluderà con relativa certezza in maniera positiva. L'ultima parola spetterà comunque al giocatore, il quale dovrà scegliere se restare in azzurro o passare un anno in viola. Da quanto ne so i toscani vorrebbero affidargli il ruolo da titolare tra i pali e la piazza di Firenze è certamente di primo piano".

CALLEJON, SPUNTA L'ARSENALSfumato l'Atletico - la distanza tra domanda e offerta è troppo ampia - per Callejon si potrebbero aprire le porte della Premier. Lo spagnolo piace infatti all'Arsenal cui De Laurentiis ha chiesto 25 milioni. Se ne parlerà nei prossimi giorni

ADL SCARICA HIGUAIN: "VA VIA? SPERIAMO""Higuain va via? Ma magari non rimanesse... Con 90 milioni di euro ne compro 8 di giocatori". Questa frase rubata da un tifoso ad Aurelio De Laurentiis sta facendo discutere tutto l'ambiente Napoli. Il presidente partenopeo, però, non sembra intenzionato a fare sconti: il Pipita si muove solo con la clausola rescissoria di oltre 90 milioni. Cifra che, per ora, sembra irraggiungibile anche per il Manchester City. Chiusura a Immobile: "Non lo prendo perché gioca bene solo con Insigne e Verratti. Noi il secondo non ce l'abbiamo...".

BIGON: "SU SALA NULLA DI VERO"Precisazione del DS Bigon a proposito delle voci rincorse stamani sul calciatore Jacopo Sala: "Il periodo del mercato è normalmente molto concitato e caotico. Si susseguono idee, notizie e pseudo trattative, oggi, però, mi vedo costretto a precisare alcune cose a proposito di quanto sta emergendo su Sala. Sto leggendo tante amenità in merito a presunte cifre, che non rispecchiano assolutamente la realtà e il valore reale di un calciatore come Jacopo. Per cui, a prescindere dal fatto che in questo momento non sono in corso trattative ufficiali, sottolineo che, anche solo in fase di ipotesi, sarebbe opportuno ragionare approfonditamente sui valori in gioco".

FUMATA BIANCA: ASTORI E' DEL NAPOLIDavide Astori è un nuovo giocatore del Napoli. La fumata bianca dopo l'incontro tra la dirigenza partenopea e l'entourage del difensore ex Roma e Cagliari, che ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto.

INCONTRO CON ASTORI, FIRMA VICINAIncontro a Milano tra il Napoli, Astori e il suo entourage. La firma del difensore con gli azzurri è imminente.

DE LAURENTIIS: "CALLEJON? SE NON PAGANO, RESTA"Arrivato a Dimaro a seguito del Napoli, Aurelio de Laurentiis ha blindato Callejon. "Se non lo pagano, resta", ha detto il presidente azzurro ai tifosi.

L'AGENTE DI BARTRA: "NAPOLI? SERIE A INTERESSANTE"L'agente di Marc Bartra ha aperto a un arrivo del difensore del Barcellona in Serie A, tanto da essere accostato al Napoli. “Al momento stiamo lavorando sul futuro del ragazzo. Vedremo cosa succederà quest'estate, non possiamo escludere nulla. Sul Napoli in questo momento non posso dire molto ma soltanto che la Serie A è un campionato molto interessante", ha detto il suo agente, Javier Diaz, a napolicalciolive.

PRESO SALA DAL VERONAAltro colpo del Napoli, che dopo Astori ha chiuso con il Verona per Jacopo Sala. Tre milioni di euro più bonus per l'esterno. A questo punto tramonta la pista Vrsaljko.

PREZIOSI: "IL NAPOLI NON MI HA CHIESTO PEROTTI"Diego Perotti si allontana dal Napoli. Anzi, a sentire Enrico Preziosi, presidente del Genoa, non è mai stato vicino agli azzurri. Il numero uno del club ligure ha infatti chiarito: "Il giocatore non è mai stato cercato dagli azzurri, a meno che non abbia contattato il giocatore senza prima dirlo a noi, ma la società di De Laurentiis non agisce in questo modo. Prezzo? Non lo dico, perché non vogliamo privarcene anche se deciderà lui cosa fare; se dovesse restare al Genoa saremmo felici, altrimenti ci consoleremmo con il ricavato dalla sua eventuale cessione".

ASTORI È DEL NAPOLIDovrebbe arrivare a momenti l'annuncio ufficiale: Davide Astori lascia il Cagliari e passa al Napoli. Al club sardo vanno circa 5 milioni di euro. Astori firma un triennale da un milione netto a stagione, con opzione per il quarto anno.

EDU VARGAS VERSO GLI EMIRATI?Edu Vargas a breve si incontrerà con il Napoli per progettare il futuro. Dagli Emirati Arabi arriva un'indiscrezione: sul cileno ci sarebbe l'interessamento dell'Al Ain. Vargas ad Abu Dhabi ritroverebbe anche il suo compagno di nazionale Valdivia, trasferitosi da poco al Al-Wahda.

AG. WIDMER: "NAPOLI DESTINAZIONE GRADITA"Nell'affare Allan potrebbe rientrare anche Widmer. Un'ipotesi di mercato di cui l'agente Fifa Fredy Strasser non sembra essere a conoscenza: "Il Napoli sarebbe una destinazione eccellente per lui, ma se i partenopei sono davvero interessati al ragazzo devono informare noi e finora non l'hanno fatto. Al momento circolano tanti rumors su Widmer, però molti di questi restano solo delle voci. Per quanto mi riguarda, lunedì Silvan sarà in ritiro con la squadra e inizierà a prepararsi per una nuova, grande stagione".