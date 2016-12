10 luglio 2015 Napoli, mercato live: fatta per Astori, al Cagliari 5 milioni Si è chiusa la trattativa con i sardi: il difensore firma un triennale con opzione per il quarto anno. Hysaj è lʼalternativa a Vrsaljko

ASTORI È DEL NAPOLIDovrebbe arrivare a momenti l'annuncio ufficiale: Davide Astori lascia il Cagliari e passa al Napoli. Al club sardo vanno circa 5 milioni di euro. Astori firma un triennale da un milione netto a stagione, con opzione per il quarto anno.

EDU VARGAS VERSO GLI EMIRATI?Edu Vargas a breve si incontrerà con il Napoli per progettare il futuro. Dagli Emirati Arabi arriva un'indiscrezione: sul cileno ci sarebbe l'interessamento dell'Al Ain. Vargas ad Abu Dhabi ritroverebbe anche il suo compagno di nazionale Valdivia, trasferitosi da poco al Al-Wahda.

AG. WIDMER: "NAPOLI DESTINAZIONE GRADITA"Nell'affare Allan potrebbe rientrare anche Widmer. Un'ipotesi di mercato di cui l'agente Fifa Fredy Strasser non sembra essere a conoscenza: "Il Napoli sarebbe una destinazione eccellente per lui, ma se i partenopei sono davvero interessati al ragazzo devono informare noi e finora non l'hanno fatto. Al momento circolano tanti rumors su Widmer, però molti di questi restano solo delle voci. Per quanto mi riguarda, lunedì Silvan sarà in ritiro con la squadra e inizierà a prepararsi per una nuova, grande stagione".

PER L'ATTACCO IL NOME NUOVO E' MBAKOGUCon la cessione di Zapata, il club di Aurelio De Laurentiis si starebbe muovendo per ingaggiare una nuova punta. Ci aveva provato con Immobile, ma il Siviglia è vicino a chiudere con il Borussia Dortmund. L'alternativa è Jerry Mbakogu, che ha trascinato il Carpi in A.

HJSAJ L'ALTERNATIVA A VRSALJKOCi sono delle complicazioni per Sime Vrsaljko: il Sassuolo chiede 12 milioni di euro. Troppi per Aurelio De Laurentiis. Per questo il Napoli valuta di tornare su Elseid Hysaj dell'Empoli già cercato a inizio mercato

EMPOLI, CORSI: "SAPONARA? RIFIUTATA OFFERTA IMPORTANTE"Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato dell'offerta importante del Napoli rifiutata per Saponara: "Forse me ne pentirò in futuro, ma il giocatore è felice di restare per una stagione da protagonista. Se il giocatore mi avesse detto che aveva dei dubbi l'avrei assecondato. Se lui farà 30 partite da protagonista come ha fatto nel girone di ritorno avrà porte aperte per club come Roma, Milan e Juventus".

INSIGNE JR E TUTINO ALL'AVELLINOL'Avellino mette a segno un doppio colpo di mercato. Dal Napoli arriveranno in prestito Insigne Junior e Tutino. Oggi la firma di entrambi con la società biancoverde. Insigne jr è reduce dalla stagione in Lega Pro con la maglia della Reggina, Tutino ha giocato da gennaio a giugno a Gubbio.

FATTA PER ALLANE' finalmente arrivata la fumata bianca tra Napoli e Udinese per Allan. L'accordo è stato raggiunto a quota 12 milioni, cui vanno aggiunti il prestito biennale di Zapata e Britos, che i Pozzo gireranno poi al Watford

CALLEJON, L'ATLETICO MADRID FRENAFrenata decisa dell'Atletico Madrid per Callejon. I Colchoneros hanno infatti deciso di virare su Ferreira Carrasco, abbandonando per il momento la pista che portava allo spagnolo del Napoli. La distanza tra domanda e offerta era, peraltro, molto ampia: gli azzurri chiedevano 25 milioni mentre l'Atletico Madrid era fermo a 12.

VRSALJKO, OGGI SI TENTA L'AFFONDOOggi ci sarà un incontro importante tra il Napoli e il Sassuolo per Vrsaljko. L'intenzione dei partenopei è anticipare la Juventus, interessata al terzino. Gli emiliani vogliono 12 milioni di euro. Si tratta.