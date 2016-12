24 luglio 2015 Napoli, mercato live: è rottura con Astori, no del Sassuolo per Acerbi Il difensore ex Roma sabato in ritiro con il Cagliari: Fiorentina e Stoccarda alla finestra

MERTENS: "IO RESTO QUI""Il mio futuro? Io resto qui e cerco di fare il massimo, con Sarri mi trovo bene". Lo ha detto Dries Mertens ai microfoni di Premium Sport al termine del primo tempo dell'amichevole del Napoli contro il Feralpi Salò. "Il ruolo? Se un giocatore è forte secondo me può giocare in qualsiasi ruolo".

E' ROTTURA CON ASTORI Sedotto e abbandonato. Davide Astori, ad un passo dal Napoli fino a qualche giorno fa, ha capito che il San Paolo non sarà la sua prossima destinazione. Il giocatore, lasciato in stand-by dalla società di De Laurentiis, sabato andrà in ritiro con il Cagliari. Fiorentina e Stoccarda all'orizzonte.

HIGUAIN, INCONTRO CON L'AGENTEIl Napoli ha ribadito l'intenzione di continuare a puntare su Higuain. Stando a Sky Sport, il fratello-agente del Pipita avrebbe incontrato a Venezia i dirigenti azzurri (De Laurentiis compreso) per fare il punto della situazione e rasserenare gli animi. La dirigenza partenopea ha confermato che il Pipita non è sul mercato e resta al centro del progetto di Sarri.

NO DEL SASSUOLO PER ACERBIL'empasse per Astori ha convinto il Napoli a sondare il terreno anche per altre piste. Nel dettaglio, gli azzurri avrebbero tentato di mettere le mani sul cartellino di Acerbi, per cui è stata avanzata un'offerta di 3,5 milioni di euro. I neroverdi però hanno risposto picche.

GIUNTOLI A MILANO PER VRSALJKOIl ds del Napoli Giuntoli è a Milano per incontrare gli agenti di Vrsaljko. Sul piatto l'offerta del Napoli e lo studio delle possibili strategie per convincere il Sassuolo a cedere il giocatore. L'offerta potrebbe essere alzata: oltre 8 milioni più il cartellino di El Kaddouri.

12 MILIONI PER MAKSIMOVICPraticamente sfumato Astori e con Romagnoli difficile da raggiungere, il Napoli prova l'assalto al difensore del Torino Maksimovic. De Laurentiis prepara un'offerta da 12 milioni di euro, anche se Cairo già nelle scorse settimane aveva spiegato che 15 milioni non erano sufficienti per il serbo.

BARTRA: "RESTO AL BARCELLONA"Marc Bartra allontana il Napoli. Intervistato da Marca: "Ogni anno girano le stesse voci, però io penso solo a continuare con il Barça, qui ho tutto quello che voglio, è una cosa unica sentirsi importante in una squadra di questo tipo. Voglio fare bene, non solo per me, ma anche per la squadra".

VRSALJKO: IL SASSUOLO RIFIUTA UN'ALTRA OFFERTASi fa sempre più difficile l'arrivo di Vrsaljko al Napoli. Il club partenopeo ha offerto 7,5 milioni di euro più il cartellino di El Kaddouri. Ma gli emiliani ne vogliono 10 più il giocatore. Senza contropartita il Sassuolo ne aveva chiesti 12.

ASTORI TENTATO DALLA FIORENTINASi rischia di avere un altro duello di mercato. Questa volta con la Fiorentina. I viola sono interessati ad Astori, il difensore del Cagliari, l'anno scorso alla Roma, tanto trattato da Aurelio De Laurentiis.

DE GUZMAN PER ARRIVARE A WIDMERLa posizione di Vrsaljko si è complicata dopo l'irrigidimento del Sassuolo e il Napoli sembra intenzionato a virare su Widmer. L'udinese vuole 10 milioni, ma il Napoli vorrebbe pagarlo 5 milioni più il cartellino di di De Guzman, che poi potrebbe finire al Watford come Brito.

HIGUAIN E' PARTITO PER NAPOLII tifosi del Napoli possono stare tranquilli, almeno per qualche giorno. Gonzalo Higuain, infatti, ha lasciato Ibiza, dove era in vacanza, per raggiungere la squadra di Sarri. Da lunedì dovrebbe essere a Castel Volturno. Lo dimostra la foto pubblicata da "gonfialarete.com".

ROMAGNOLI BLOCCA ASTORILa possibilità del Napoli di arrivare a Romagnoli frena la conclusione dell'affare Astori. Il Napoli ha già l'accordo con il difensore del Cagliari, ma non ci sono ancora le firme sul contratto e non è previsto il suo arrivonel ritiro di Dimaro. Fino a quando il club di De Laurentiis avrà la possibilità di arrivare a Romagnoli, l'affare Astori resta congelato.

ADL PIOMBA SU SALAH: AL CHELSEA 20 MLNIl Napoli tenta il sorpasso sulla Roma per quanto riguarda Salah, per cui i giallorossi non hanno ancora raggiunto l'intesa con il Chelsea, a cui Sabatini ha proposto la formula del prestito. Il club londinese vuole solo soldi cash e in questo senso De Laurentiis - che è pronto a muoversi direttamente per strappare il sì dell'egiziano - è disposto a offrire 20 milioni di euro ad Abramovich. Alla Fiorentina, come indennizzo, potrebbe finire Zuniga.

IL TOTTENHAM VUOLE CALLEJONL'affare Salah potrebbe subire un'accelerata grazie alla cessione di Callejon, finito nel mirino del Tottenham. Gli Spurs, per il momento, hanno intenzione di offrire circa 12 milioni di euro: a 16 milioni si può chiudere.

BARTRA E WALACE PROSSIMI OBIETTIVINon si ferma il mercato del Napoli. La società di De Laurentiis avrebbe raggiunto un accordo col difensore del Barcellona, Bartra. Resta da definire l'operazione con i blaugrana, per una cifra vicina ai 15 milioni. Va detto che il blocco del mercato del Barça potrebbe complicare la pista, ma i blaugrana hanno recuperato Vermaelen, infortunato nella scorsa stagione. Intanto gli azzurri si sono inseriti prepotentemente su Walace, centrocampista del Gremio vicino alla Fiorentina nelle scorse settimane.

BRITOS UFFICIALE AL WATFORDMiguel Britos è un giocatore del Watford, come annunciato dal sito ufficiale della società inglese: il difensore uruguaiano, la scorsa stagione al Napoli ma di proprietà dell'Udinese, ha firmato un triennale.

ZAPATA UFFICIALE ALL'UDINESEDuvàn Zapata è ufficialmente un giocatore dell'Udinese: l'attaccante arriva in prestito dal Napoli e ha firmato un biennale fino al 30 giugno 2017.