28 luglio 2015 Napoli, mercato live - Doppio colpo: Chiriches e Hysaj Dal Tottenham arriva il centrale romeno, dallʼEmpoli il terzino albanese

VRSALJKO, DOMANI L'INCONTRO COL SASSUOLOIl Napoli non si ferma e, dopo il doppio colpo di mercato in difesa, proverà a stringere per Vrsaljko. Mercoledì è previsto un incontro tra il Sassuolo e il Napoli, che per ora offre 8 milioni di euro più El Kaddouri. I neroverdi valutano il giocatore 14 milioni di euro.

CHIRICHES, TUTTO FATTO: DOMANI A DIMAROTrattativa lampo: il Napoli ha trovato l'accordo con il Tottenham per il difensore Vlad Chiriches. L'operazione, sulla base di 6-7 milioni, può dirsi conclusa. Il centrale romeno sarà già domani, mercoledì, nel ritiro di Dimaro. Firmerà un contratto quinquennale.

HYSAJ-NAPOLI, E' FATTA Elseid Hysaj è a un passo dal Napoli. Dopo un vertice a Milano, trovata l'intesa col difensore, 21 anni, che arriva dall'Empoli, e formale accordo col club toscano al quale il Napoli dovrebbe versare 5 milioni più bonus. Per Hysaj, contratto di 5 stagioni.

INCONTRO CON HYSAJIl Napoli sta tentando l'affondo per Hysaj, il terzino dell'Empoli. A Milano si stanno incontrando il ds del Napoli Giuntoli e quello dell'Empoli Carli: il club di De Laurentiis vuole chiudere in giornata. La trattativa potrebbe comunque non escludere l'arrivo di Vrsaljko: il Napoli vorrebbe completare la batteria di terzini con un doppio acquisto. (video di Niccolò Ceccarini)

GABBIADINI: TENIAMOCI STRETTI HIGUAINIntervistato da Radio Kiss Kiss, Manolo Gabbiadini ha raccontato alcuni retroscena del "suo" personalissimo mercato. "Quando ho scelto di venire al Napoli, ho fatto una scelta ben precisa, l'ho voluta io. La Juventus? La maglia della Juve non me la sono mai sentita addosso, non la sento mia, e sono felice della scelta che ho fatto, di venire al Napoli". Poi ha aggiunto: "Quest'anno faremo una grande stagione, Higuain ce lo dobbiamo tenere stretto".

IL TOTTENHAM CONFERMA L'AFFARE CHIRICHESOggi è davvero la giornata buona per Chiriches. Come riferito da Raffaele Auriemma a Radio Crc, il dt del Tottenham Franco Baldini ha confermato che il difensore rumeno già oggi si sottoporrà alle visite mediche per poi diventare un giocatore del Napoli per 6 milioni più bonus. Successivamente tornerebbe in Inghilterra per fare i bagagli prima del definitivo ritorno in Italia.

ZUNIGA: "PRESTO DECIDEREMO IL MIO FUTURO"Il futuro di Zuniga è lontano dal Napoli. Il colombiano ha mercato in Premier League, ma al momento non si è sbilanciato: "La mia intenzione è quella di tornare a Napoli, successivamente si deciderà il mio futuro".

CHELSEA, 22 MLN PER CALLEJONJosé Mourinho torna all'assalto per Callejon. Secondo quanto riporta il Telegraph, il Chelsea avrebbe infatti stanziato circa 50 milioni di sterline per tre colpi: Jose Callejon, John Stones and Baba Rahman. Nel dettaglio, stando al quotidiano britannico, per l'attaccante del Napoli sarebbero pronti poco meno di 22 milioni di euro.

HYSAJ E BARBA GLI ALTRI DUE OBIETTIVIIl Napoli torna a corteggiare Hysaj dell'Empoli, un vecchio pallino del club partenopeo e di Maurizio Sarri, che lo ha allenato in Toscana. Il nome nuovo, sempre dell'Empoli, è quello di Barba.

ARRIVA CHIRICHESSfumato Astori, il Napoli si è buttato con forza su Vlad Chiriches, centrale romeno del Tottenham, non convocato dagli Spurs per la tournée estiva. Il difensore arriverà stamattina in Italia per incontrare la dirigenza del Napoli che tratterà con il giocatore. Agli Spurs è stata avanzata un'offerta da 5 ilioni di euro più 1 di bonus. Affare in dirittura d'arrivo a titolo definitivo: al giocatore è pronto contratto triennale più opzione per altri 2. In giornata è possibile la fumata bianca.

RINNOVO HIGUAIN: DE LAURENTIIS CONFERMAIl Napoli e Higuain hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. La notizia era nell'aria ed e' stata in qualche modo confermata dal presidente, Aurelio De Laurentiis. Incrociandolo a bordo campo a Dimaro, un tifoso ha chiesto al patron: "Ma Higuain ha rinnovato?" e la risposta di De Laurentiis e' stata eloquente: "Che credi, che sia venuto qui a prendere il fresco?". Higuain ha un contratto fino al 2018 che sara' prolungato almeno di un anno, fino al 2019, forse anche con un aumento di ingaggio.

OFFERTA PER TROTTAIl Napoli ha formulato un'offerta ufficiale per Marcello Trotta, attaccante dell'Avellino e dell'Under 21. Lo ha annunciato Walter Taccone ai microfoni di Piuenne: "C'è stato un discorso col Bologna per Trotta, erano molto interessati: c'erano giocatori come Cacia e Acquafresca che potevano fare al caso nostro, ma la trattativa non è decollata. Anche il Napoli ha fatto un'offerta ufficiale".

CALLEJON, RIFIUTATA OFFERTA DEL TOTTENHAMIl Napoli avrebbe rifiutato un'offerta del Tottenham per Callejon. Gli Spurs avrebbero presentato, secondo quanto riporta il Daily Star, 11 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis ne vuole 20 per cedere l'esterno spagnolo.