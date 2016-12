Napoli, mercato live: De Laurentiis all'assalto di Salah

23 luglio 2015 Napoli, mercato live: De Laurentiis allʼassalto di Salah Il presidente partenopeo è pronto a offrire 20 milioni, il Tottenham vuole Callejon

ADL PIOMBA SU SALAH: AL CHELSEA 20 MLNIl Napoli tenta il sorpasso sulla Roma per quanto riguarda Salah, per cui i giallorossi non hanno ancora raggiunto l'intesa con il Chelsea, a cui Sabatini ha proposto la formula del prestito. Il club londinese vuole solo soldi cash e in questo senso De Laurentiis - che è pronto a muoversi direttamente per strappare il sì dell'egiziano - è disposto a offrire 20 milioni di euro ad Abramovich. Alla Fiorentina, come indennizzo, potrebbe finire Zuniga.

IL TOTTENHAM VUOLE CALLEJONL'affare Salah potrebbe subire un'accelerata grazie alla cessione di Callejon, finito nel mirino del Tottenham. Gli Spurs, per il momento, hanno intenzione di offrire circa 12 milioni di euro: a 16 milioni si può chiudere.

BARTRA E WALACE PROSSIMI OBIETTIVINon si ferma il mercato del Napoli. La società di De Laurentiis avrebbe raggiunto un accordo col difensore del Barcellona, Bartra. Resta da definire l'operazione con i blaugrana, per una cifra vicina ai 15 milioni. Va detto che il blocco del mercato del Barça potrebbe complicare la pista, ma i blaugrana hanno recuperato Vermaelen, infortunato nella scorsa stagione. Intanto gli azzurri si sono inseriti prepotentemente su Walace, centrocampista del Gremio vicino alla Fiorentina nelle scorse settimane.

BRITOS UFFICIALE AL WATFORDMiguel Britos è un giocatore del Watford, come annunciato dal sito ufficiale della società inglese: il difensore uruguaiano, la scorsa stagione al Napoli ma di proprietà dell'Udinese, ha firmato un triennale.

ZAPATA UFFICIALE ALL'UDINESEDuvàn Zapata è ufficialmente un giocatore dell'Udinese: l'attaccante arriva in prestito dal Napoli e ha firmato un biennale fino al 30 giugno 2017.

TRATTATIVA PER IL CENTRALE OIKONOMUIl Napoli investe in difesa. E' vicina alla conclusione la trattativa con il Bologna per il difensore greco classe 1992 Oikonomu.

IL SASSUOLO SI NEGA: SALTA INCONTRO PER VRSALJKOIl Sassuolo si nega e per il momento dice no: l'incontro previsto in giornata per Vrsaljko, a meno di ripensamenti, è saltato. Una posizione probabilmente dettata dai problemi avuti nella trattativa per Zapata finito all'Udinese. Il Napoli però non molla.

LA FIORENTINA CI PROVA PER ZUNIGASecondo l'edizione fiorentina de La Repubblica, tra Fiorentina e Napoli è in corso una trattativa di mercato per Camilo Zuniga. Il terzino colombiano piace ma c'è l'ostacolo ingaggio. Se Zuniga dovesse accettare una riduzione di stipendio potrebbe a breve diventare un nuovo calciatore dei viola.

CONTATTI PER WIDMERCi sono dei contatti a Dimaro, sede del ritiro del Napoli, tra i partenopei e l'Udinese per Widmer. Il laterale piace tanto a Maurizio Sarri e un suo arrivo non esclude quello di Vrsaljko.

INCONTRO PER VRSALJKOChiuso Astori a 5 milioni per il Cagliari, il Napoli oggi avrà un incontro importante con il Sassuolo per Vrsaljko. L'offerta è di 10 milioni, la richiesta degli emiliani è di 12. Inoltre, sempre per la difesa sono da segnalare le idee Tonelli ed Oikonomou.

PRESO ASTORI: DOMANI IN RITIRODopo giorni di trattative, è finalmente arrivato il momento di Davide Astori al Napoli. Il difensore sarà già mercoledì nel ritiro di Dimaro. Per la chiusura della trattativa è stato necessario sbloccare la questione diritti d'immagine. Ora è tutto risolto, Astori è del Napoli.

PIACE MBAKOGUC'è anche Jerry Mbakogu tra i profili d'attacco monitorati dal Napoli per il vice Higuain. L'attaccante del Carpi è nella lista con Abel Hernandez.

DE LAURENTIIS DA' IL BENVENUTO AD ALLAN Benvenuto Allan #ADL pic.twitter.com/mKFkGXrFh4 — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 21 Luglio 2015

VRSALJKO CHIEDERA' LA CESSIONE AL SASSUOLOIl Napoli continua il pressing per Vrsaljko. Decisiva questa settimana, quando il terzino chiederà al Sassuolo di essere ceduto. I partenopei presenteranno un'offerta vicina ai 10 milioni. Gli emiliani ne chiedono 12.

BESIKTAS E GALATASARAY SU INLERGökhan Inler potrebbe emigrare in Turchia. Il centrocampista. Il Besiktas ha infatti contattato l'agente del centrocampista svizzero che sembra non rientrare più nei piani del Napoli. Sull'ex Udinese c'è però anche il Galatasaray che da qualche tempo spinge per averlo a disposizione come nuovo rinforzo.

WIDMER, NUOVA IDEAPotrebbe iniziare un'altra trattativa di mercato tra Napoli e Udinese. Dopo Allan, i partenopei seguono Widmer, esterno svizzero classe 1993. E' lui l'alternativa a Vrsaljko, che piace tanto alla Juventus.

IL SOGNO E' SAPONARASecondo Il Mattino, il Napoli continua a sognare Saponara. Giuntoli, in ritiro a Dimaro, sta studiando una strategia per convincere l'Empoli a privarsi del fantasista.