14 agosto 2015 Napoli, mercato live: Contatti per Maksimovic. Gilardino sarà il vice Higuain? Il Torino attende lʼennesimo rilancio del Napoli, che segue lʼattaccante ex Fiorentina

GILARDINO, IDEA PER IL VICE HIGUAINIl Napoli starebbe pensando ad Alberto Gilardino. L'attaccante, che arriva da sei mesi di prestito con la Fiorentina, potrebbe essere il vice Higuain.

DE GUZMAN-MARSIGLIA, PICCOLA FRENATAPiccola frenata per Jonathan De Guzman al Marsiglia. Per l'olandese il Napoli chiede 4 milioni, mentre i francesi, al momento, si sono fermati a 2,5.

CONTATTI PER MAKSIMOVICOggi sarà un altro giorno importante sul fronte Maksimovic. Con la cessione di Inler, il Napoli ha maggior liquidità per accontentare Urbano Cairo. Il presidente del Torino vuole 25 milioni; Aurelio De Laurentiis arriva a 18. I partenopei potrebbero arrivare a 20 più bonus e porre fine a questa telenovela estiva.

SOUTHAMPTON SU KOULIBALYDall'Inghilterra starebbe arrivando un'offerta di 12 milioni di euro per Koulibaly. Dopo i 7 del Leicester per Inler, sarebbero altri soldi importanti da investire su Maksimovic e per un tentativo per Soriano.

IL VILLARREAL FRENA SU HENRIQUE-VARGASNel mercato in uscita c'è da registrare una frenata sul fronte Henrique-Vargas da parte del Villareal. Il club spagnolo dell'operazione e spera che il Napoli abbassi le pretese economiche.

INLER HA SCELTO: VA AL LEICESTERDopo una lunga riflessione, Gokhan Inler ha scelto il Leicester. Il club inglese ha superato allo sprint lo Schalke 04: operazione ormai definita, contratto triennale per il giocatore, mentre al Napoli andranno 7 milioni di euro più bonus. Inler è in partenza verso l'Ingliterra per effettuare le visite mediche.

IL SASSUOLO VUOLE RINNOVARE CON VRSALJKO Sime Vrsaljko si allontana dal Napoli. Il difensore del Sassuolo sembra sempre più destinato a restare in Emilia, visto che il club di Squinzi non ha nessuna intenzione di cederlo e potrebbe anzi offrirgli un nuovo contratto per blindarlo in vista delle prossime stagioni.

SALE SORIANO, CHE VEDE IL SUO AGENTEIn casa Napoli nelle ultime ore ha ripreso quota il nome di Soriano per il centrocampo. E' in programma un incontro tra il giocatore e il suo agente per fare il punto della situazione. La valutazione da parte della Sampdoria è di 15 milioni, il Napoli vuole capire se ci sono margini per convincere Soriano a vestire l'azzurro. Dal canto suo i blucerchiati non sembrano interessati a inserire nella trattativa El Kaddouri.

PIACE SORIANODe Guzman verso il Marsiglia, Inler in partenza (Leicester o Turchia), El Kaddouri di troppo. Se tutte e tre le cessioni dovessero concretizzarsi, Sarri chiederà un altro centrocampista. L'idea è quella di sfruttare la carta El Kaddouri per arrivare a Soriano della Samp: il marocchino piace a Zenga.