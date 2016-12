31 agosto 2015 Napoli, mercato live: clamoroso, saltato tutto per Soriano Contratto non depositato in lega: anche Zuniga non va in blucerchiato

FERRERO: "SONO INCAVOLATISSIMO"Il presidente della Samp, Ferrero, commenta così a Premium Sport il mancato passaggio di Soriano al Napoli: "C'è stata una lunga trattativa con il Napoli e alla fine c'era anche la volontà del calciatore, ma era un'operazione molto complessa... per me che sono un vecchio trombone vuol dire che non era il caso: sono molto felice che Soriano sia rimasto con me. Sarà un giocatore della Sampdoria anche nei prossimi anni". Poi all'Ansa: "Credo proprio che l'operazione sia saltata e sono per così dire incavolatissimo"

GIALLO DELLA MAIL: NON E' VALIDAUn piccolo giallo ha chiuso la giornata di mercato. L'affare Soriano, fallito per questioni tecniche sul filo di lana, sembrava potersi riaprire grazie a una ipotetica mail certificata con la firma del giocatore. La mail in questione, però, non sembra essere valida. Niente da fare, quindi: Soriano resta alla Sampdoria.

CLAMOROSO: TUTTO SALTATO PER SORIANO Il Napoli non ha fatto in tempo a depositare il contratto di Roberto Soriano, così clamorosamente è saltato l'affare con la Sampdoria. Errore tempistico e anche per Zuniga è saltato il trasferimento in blucerchiato.

NO DEL REAL PER NACHOSecondo Marca il Napoli avrebbe provato a fare un'offerta per Nacho, difensore spagnolo del Real Madrid: netto il no dei blancos, visto il gradimento di Benitez.

SORIANO, ORA CI SONO LE FIRMESoriano è un giocatore del Napoli. La trattativa fra il club di De Laurentiis e il presidente doriano Ferrero si è formalmente chiusa poco dopo le 22.

SORIANO, PROBLEMI IN VIA DI RISOLUZIONEAnche il nodo legato ai diritti d'immagine sta per essere sciolto. A questo punto la firma di Soriano con il Napoli può considerarsi imminente

SORIANO, ANCORA PROBLEMI PER I DIRITTI D'IMMAGINE Frenata per Soriano. A ritardare la fumata bianca sempre i soliti problemi per i diritti d'immagine che caratterizzano ogni trattativa con il club di De Laurentiis. La volontà di tutti è quella di chiudere.

LE CIFRE DELL'AFFARE SORIANOTrapelano le cifre del passaggio di Soriano dalla Samp al Napoli: il club di De Laurentiis verserà nelle casse blucerchiate 13 milioni di euro più bonus. Inoltre alla Samp andrà il prestito di Zuniga: il Napoli contribuirà in maniera sostanziosa al pagamento dell'ingaggio del colombiano.

FATTA PER SORIANO CON LA SAMPTutto fatto: dopo l'incontro tra i ds Giuntoli e Osti alla presenza del procuratore Montipò, è praticamente fatta per il passaggio di Roberto Soriano dalla Samp al Napoli. Manca solo la firma del centrocampista, attualmente a Coverciano in ritiro con la nazionale.

SORIANO VICINO: GIUNTOLI VEDE L'AGENTE Soriano si sta convincendo ad accettare il Napoli. Il suo agente Montipò ha parlato con il presidente della Samp Ferrero all'Hotel Gallia di Milano. Anche il ds del Napoli è al Gallia. Soriano è atteso a Milano, affare che può andare in porto.

ZUNIGA ALLA SAMPDORIA Zuniga è praticamente un nuovo giocatore della Sampdoria. Affare slegato dall'operazione Soriano.

SALTA DE GUZMAN AL BOURNEMOUTHE' ormai saltato il trasferimento di Jonathan De Guzman al Bournemouth. Il centrocampista aveva già rifiutato il trasferimento al Sunderland e all'Amburgo.

SI RIAPRE LA PISTA SORIANOSi riapre la pista Soriano. La Sampdoria ha accettato l'offerta del Napoli di 13 milioni più Zuniga e sta convincendo il giocatore a trasferirsi nella squadra di Aurelio De Laurentiis.

SORIANO VERSO IL NO Soriano verso il no al Napoli, nonostante l'accordo raggiunto tra le due società. Il centrocampista starebbe spingendo per la soluzione Milan.

ALTRO NO PER RUGANIIl Napoli fa sul serio per Rugani. Offerti 20 milioni di euro alla Juventus. Si aspetta la risposta dei bianconeri.

ACCORDO SAMP-NAPOLI PER SORIANO C'è l'accordo tra Sampdoria e Napoli per Soriano. L'intesa è stata raggiunta dopo un vertice al Gallia di Milano tra Giuntoli e gli stati generali blucerchiati, Zenga compreso: 13 milioni di euro più il prestito di Zuniga (1,8 milioni di euro d'ingaggio coperto dal Napoli). Ora tutto dipende dalla volontà del centrocampista.

INCONTRO CON LA SAMP PER SORIANO E ZUNIGA Vertice in corso tra Sampdoria e Napoli a Milano. Gli azzurri insistono per Soriano, mentre i blucerchiati sono interessati a Zuniga.

NO ALLA JUVE PER HAMSIKClamoroso, la Juventus ha presentato un'offerta al Napoli per Marek Hamsik. A riverlarlo è stato il nostro Raffaele Auriemma a Radio Crc: "Posso rivelare una notizia su Marek Hamsik. Lo slovacco è stato inseguito a lungo dalla Juventus. L'offerta dei bianconeri era la seguente: 30 milioni più Sturaro. De Laurentiis, tuttavia, ha detto di no. Come immaginare poi lo slovacco con un'altra maglia? Lui si sente napoletano dentro".

TENTATIVO PER BELAHNDA Il Napoli ha provato a fare un tentativo per Belhanda della Dinamo Kiev. Per ora, gli ucraini hanno rifiutato il prestito con diritto di riscatto.

ADL: "DA SETTIMANE CHIEDO SORIANO A FERRERO"Parlando a Radio KissKiss Aurelio De Laurentiis ha svelato importanti notizie sul mercato del Napoli: "Ho provato a prendere Romagnoli e Rugani. Soriano? È innamorato di Sinisa, abbiamo parlato coi suoi procuratori, se sono rose fioriranno altrimenti ce ne faremo una ragione. Sono settimane che faccio l'amore a telefono con Ferrero per Soriano. Ho detto al calciatore: 'È strano, sei campano, sei nato in provincia di Avellino, di che cosa hai paura Soriano? Dei parenti di Avellino? Gli faremo delle poltrone con i nomi incisi in oro sulle poltrone dello stadio'".

SI SEGUE ZOUMADopo l'arrivo dal Chelsea di Chalobah, classe 1994, il Napoli starebbe guardando ancora in casa dei Blues anche per rinforzare la difesa. Aurelio De Laurentiis ha sondato in queste ore la società londinese per il prestito di Zouma, possente difensore francese prelevato dal Saint Etienne.

SI VUOLE CONVINCERE SORIANOIl Napoli ieri sera ha incontrato negli spogliatoi la Sampdoria per Soriano. Questo ultimo giorno di mercato sarà importante per arrivare al centrocampista blucerchiato. Nelle prossime ore i partenopei cercheranno di convincere il giocatore ad accettare la destinazione.