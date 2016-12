30 agosto 2015 Napoli, mercato live: Chalobah, affare a sorpresa Il giovane mediano arriva in prestito dal Chelsea

CHALOBAH, AFFARE A SORPRESA C'è un nome nuovo per il Napoli: Nathaniel Chalobah. Giuntoli ha chiuso per il mediano classe 1994 del Chelsea (quest'anno ha giocato nell'Under 21) che arriva in Italia in prestito. Il giocatore è atteso in città per le visite e la firma.

SORIANO: LUNEDI' ALTRO ASSALTORoberto Soriano è il rinforzo che vuole Sarri per il suo Napoli. Nell'ultimo giorno di mercato il ds Giuntoli proverà a convincere il giocatore e la Samp per l'affare.

AG. DE MAIO: "NAPOLI FORTEMENTE INTERESSATO"Nonostante le smentite di Preziosi, Sebastien De Maio è un obiettivo del Napoli. Lo ha confermato l'agente a TMW: "C'è un forte interesse degli azzurri, se verrà fuori qualcosa valuteremo".

LA SAMPDORIA E' IN VANTAGGIO PER ZUNIGAPorto e Sampdoria duellano sul mercato per Zuniga. Nelle ultime ore i blucerchiati hanno sorpassato il club lusitano. Si parla di un prestito e su questa operazione sarebbe d'accordo anche Aurelio De Laurentiis.

DEMBELE', IL TOTTENHAM DICE NO AL PRESTITOVa a vuoto il tentativo del Napoli per Moussa Dembélé. Il Tottenham ha detto 'no' al prestito del centrocampista.

VECINO NOME CALDO PER IL CENTROCAMPOE' Vecino il nome più caldo per il centrocampo, visto che la strada per Soriano è impraticabile. L'uruguaiano è pronto a dire sì al Napoli e ritrovare Sarri in panchina. Ma la distanza tra la richiesta della Fiorentina e l'offerta del club azzurro è al momento alta: 12 milioni contro i 7 al massimo 8.

DALLA FRANCIA: OFFERTA PER DOUCOURE'Il Napoli è sulle tracce di Abdoulaye Doucourè, centrocampista 22enne in forza al Rennes. Lo scrive 'Le 10 Sport'. Per il giocatore il club francese chiede non meno di 10 milioni: il club azzurro avrebbe fatto una prima offerta. Su di lui anche Watford e West Bromwich.

ANDUJAR ALL'ESTUDIANTESÈ fatta per il passaggio di Mariano Andujar dal Napoli all'Estudiantes. Il portiere passa al club argentino in prestito con diritto di riscatto.

PREZIOSI: "DE MAIO RESTA AL GENOA"Enrico Preziosi, a Radio Kiss Kiss, smentisce la cessione di De Maio al Napoli: "Tutte sciocchezze. Non ho mai sentito De Laurentiis e non è arrivata alcuna offerta. A 48 ore dalla fine del mercato non si può certo vendere un calciatore per noi importante. Smentisco con forza ogni contatto con il Napoli. Non capisco come possano venir fuori alcune notizie, ogni volta mi meraviglio. Il calciatore è e resterà del Genoa, è concentrato e non ho alcuna intenzione di cederlo né oggi né lunedì".

VECINO, TRATTATIVA A OLTRANZA Vecino è il grande obiettivo per il centrocampo e Giuntoli sta continuando a trattare con la Fiorentina. Le parti sono un po' più vicine: gli azzurri offrono 7 milioni di euro, mentre i viola ne vogliono 10. Ma il Napoli può contare sull'accordo con il centrocampista uruguaiano. Prima dell'assalto decisivo, però, deve partire De Guzman.

KOULIBALY ORA PUO' RESTARE Koulibaly non è più sulla lista dei partenti. Il difensore francese sembra aver convinto Sarri e può addirittura partire titolare contro la Sampdoria.

DE GUZMAN, SI PROVA CON L'AMBURGO Il Napoli sta cercando di cedere De Guzman e ora ci prova con l'Amburgo dopo il rifiuto dell'olandese al Sunderland.

IRA NAPOLI SU DE GUZMANTensione in casa Napoli. Una delle trattative aperte, in questi ultimi giorni di mercato, è quella relativa a Jonathan De Guzman. Il club partenopeo ha trovato da tempo l'accordo con il Sunderland, ma il centrocampista non è convinto della destinazione. Il ds Giuntoli è infuriato con il giocatore: De Guzman non ha ottimi rapporti con Advocaat, tecnico del club inglese.

GIARETTA, DS UDINESE: "HEURTAUX RIMANE"Il ds dell'Udinese, Cristiano Giaretta, ha chiarito la posizione su Heurtaux: "Posso ufficialmente annunciare che Thomas non si muoverà da Udine. Abbiamo voglia di fare un ottimo campionato e lui ci darà una mano. Contatti con il Napoli? Smentisco, non ho mai sentito il Napoli per Heurtaux ed è inutile che si continui a scrivere che sarà ceduto".

AGENTE RAFAEL: "RIMANE"Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'agente di Rafael ha fatto il punto della situazione: " "Ci sono state offerte da parte di alcuni club, ma nessuno ha trovato l'accordo con il Napoli - ha spiegato Cristiano Miller - A meno di sorprese rimarrà in azzurro".