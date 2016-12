23 agosto 2015 Napoli, mercato live: altro tentativo per Sala Il terzino del Verona ha detto no

ALTRO TENTATIVO PER SALAIl Napoli ha tentato un nuovo assalto a Jacopo Sala. La società di De Laurentiis ha offerto un contratto da 800mila euro a stagione al giocatore, che ha però rifiutato. Sala aspetta sempre la chiamata dell'Inter.

IL NAPOLI VUOLE LUCAS SILVAIl Napoli sta puntando per Lucas Silva, centrocampista brasiliano in esubero nel Real Madrid. I partenopei hanno già intensificato i contatti con l'entourage del giocatore. Alle Merengues verrà chiesto un prestito.

WIDMER-HEURTAUX, SI TRATTAL'Udinese è pronta a trattare la cessione dI Widmer e Heurtaux con il Napoli. Lo riferisce il portale udineseblog.it. La valutazione dell'esterno destro è di 10 milioni, per il centrale francese servono 7 milioni. E Pozzo non ha nessuna intenzione di svendere i due giocatori. Il club azzurro punterebbe invece per il prestito con riscatto obbligato.

VARGAS ALL'HOFFENHEIM: MANCA SOLO L'UFFICIALITA'Si attende solo l'ufficialità per Edu Vargas all'Hoffenheim. Il cileno ha già superato le visite mediche.

GIUNTOLI A VERONA PER SALAIl ds del Napoli, Giuntoli, ha seguito la sfida del Bentegodi tra Verona e Roma e, in particolare, ha osservato con attenzione Sala, giocatore che piace a Sarri e che è già nel mirino dell'Inter

SARRI: "IL MERCATO MI INTERESSA POCO"Sarri non ha voluto parlare di mercato alla viglia del debutto in campionaot col Napoli. "Il mercato mi interessa relativamente e i giornali li leggo poco, preferisco il televideo. Ho visto un mercato efervescente con alcuni colpi importanti", ha detto l'allenatore azzurro.

BAZOER E' IL NOME NUOVOCon gli addii di Inler e quello sempre più probabile di De Guzman, il Napoli sonda il terreno per Riechedly Bazoer, il giovanissimo olandese classe '96 dell'Ajax.

VECINO PER IL CENTROCAMPOSu indicazione di Sarri, il Napoli ha chiesto Matias Vecino alla Fiorentina. Per il classe 1991, allenato dal tecnico a Empoli, gli azzurri hanno messo sul piatto 10 milioni di euro, ma per il momento è arrivato un "no" da parte dei toscani.

PER LA DIFESA C'E' OIKONOMOUDopo la prima giornata di campionato la dirigenza azzurra ripartirà alla caccia di un difensore centrale. Uno degli obiettivi primari è Oikonomou, difensore del Bologna. Sullo sfondo anche Heurtaux

ZUNIGA, DISCORSO AVVIATO CON LA SAMPE' discorso avviato con la Sampdoria per Zuniga, che piace anche al Borussia Dortmund. Il club blucerchiato - come riporta il 'Mattino' - spinge per il prestito ma il Napoli vorrebbe la cessione a titolo definitivo

VENERDI' 21 AGOSTO



PIACE LUCAS SILVAIl Napoli è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. L'ultima idea è Lucas Silva, il brasiliano classe 1993 del Real Madrid. Era stato acquistato a gennaio per quasi 20 milioni, ora è ai margini del club, la sua maglia numero 16 è stata data a Kovacic.

SFUMA DONSAH: VA AL BOLOGNASorpassato il Napoli, il Bologna ha chiuso con il Cagliari la trattativa per Donsah. Operazione in dirittura d'arrivo, con il centrocampista che sarà a Bologna già domani per sostenere le visite mediche.

CAIRO: "MAKSIMOVIC INCEDIBILE"Urbano Cairo ha parlato del mercato granata: "Il mercato del Torino è chiuso. Non venderemo Maksimovic e terremo tutti gli altri giocatori. Di sicuro né Maksimovic né Bruno Peres sono in vendita. Non ho mai sentito la Roma per Bruno Peres: siamo ad un punto tale che vogliamo rimanere con questa rosa. A meno che non ci siano cose straordinarie, ma non su Maksimovic né su Bruno Peres, rimarremo così".